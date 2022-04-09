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Mağusa Belediyesi’nde greve devam

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Mağusa Belediyesi’nde greve devam
 
Mağusa Belediyesi çalışanlarının belediye önünde önceki gün başlattığı uyarı grevi, dün de devam etti.
Belediyede örgütlü Mağusa Türk Genel İş Sendikası As Başkanı Ayşegül Sakallı, önceki gün yapılan uyarı grevi ardından hiçbir gelişme olmadığını, Belediye Başkanı tarafından 20 Milyon TL borçlanma konusunda geri adım atılmadığı ve maaşlardaki sıkıntının hala giderilmemesi nedeniyle grevin devam ettiğini belirtti.
Belediyenin personeline, ‘ihtiyat sandığı –sigorta yatırımları hariç’, maaş ve ek mesai olarak toplam 8 Milyon TL’lik vereceği olduğunu anımsatan Sakallı, grevin sürdüğünü kaydetti.
 
 
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