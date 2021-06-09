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Mağduriyeti giderin

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KTAMS, kamuda geçici ve sözleşmeli statüde çalışanların hizmetleri birleştirilirken, Engellileri Koruma ve Rehabilite Yasası kapsamında istihdam edilenlerin bu haktan yararlanamadığına dikkat çekti

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Mağduriyeti giderin

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS),  Engellileri Koruma ve Rehabilite Yasası kapsamında istihdam edilen bireylerin, hizmet sürelerinin birleştirilerek emeklilik sürelerinin hesaplanmasını düzenleyen ilgili yasadan “faydalanamadığına ve mağduriyet yaşadıklarına” işaret ederek, bu durumu “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. 
Sendika, Meclis’in gündeminde bulunan Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısının 39’uncu maddesi düzenlenirken Engellileri Koruma ve Rehabilite Yasası kapsamında istihdam edilen bireylerin de yasa kapsamına alınarak, bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için Meclis’te temsil edilen tüm siyasi partileri göreve çağırdı. 
KTAMS Başkanı Güven Bengihan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “aynı ve/veya farklı sosyal güvenlik kurumlarına tabii olarak çalışanların hizmet sürelerinin birleştirilerek emeklilik amaçları bakımından fiili hizmet sürelerinin hesaplanmasını düzenleyen 30/1996 sayılı ‘Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Hizmetlerin Hesaplanması Yasası’”nın 1996 yılından beri yürürlükte olduğuna işaret etti. 
Kamuda geçici ve sözleşmeli statüde çalışanların ilgili yasadan yararlanıp hizmetleri birleştirilirken, Engellileri Koruma ve Rehabilite Yasası kapsamında istihdam edilenlerin “bu haktan yararlanamadığını” kaydeden Bengihan, “Yasalar düzenlenirken pozitif ayrımcılık uygulanması gereken bir kesimin aksine mağdur edilmesi asla kabul edilemez” dedi. 
Bengihan, açıklamasında şunları kaydetti:
“Engellileri Koruma ve Rehabilite Yasası kapsamında istihdam edilip daha sonra asıl ve sürekli kadroya atanan bir kamu görevlisi; emeklilik için yaptığı başvurusu kabul edilip Emeklilik Yasası’nda öngörülen geriye dönük üç yıllık İhtiyat Sandığı devlet katkısını ve ikramiyesini da ödemiş olmasına rağmen hizmetlerin birleştirilmesinden yararlanamadığı için emekli olamamıştır. KKTC Meclisi’nin gündeminde bulunan Emeklilik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın 39’uncu maddesi düzenlenirken Engellileri Koruma ve Rehabilite Yasası kapsamında istihdam edilenlerin de yasa kapsamına alınarak, bu mağduriyetin ortadan kaldırılması için Meclis’te temsil edilen tüm siyasi partileri göreve davet ederiz.” 

 
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