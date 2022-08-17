“Madalyalar düşük maliyetli olacak”

Meclis Başkanlığı, Başkanlık divanı toplantısında madalya fikrinin UBP Milletvekili Hasan Küçük tarafından önerildiğini, divanının tüm üyelerinin bunu benimsediğini, söz konusu madalyaların, çok daha düşük maliyetlerde olmasının düşünüldüğünü vurguladı



Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa

Milletvekili Devrim Barçın’ın sosyal medya hesabından paylaştığı “Meclis Başkanı Zorlu Töre, yasayı bertaraf edercesine Meclis adına kendisinin madalya ve rozet vermesi yönünde karar almış” ifadesinin “doğruluktan uzak” olduğunu açıkladı.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Başkanlık divanının perşembe günü yapmış olduğu toplantıda söz konusu fikrin Başkanlık divanı üyesi UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük tarafından önerildiği ve Başkanlık Divanının tüm üyeleri tarafından benimsendiği kaydedildi.

Açıklamada, Meclis Başkanlık Divanı üyesi olan Barçın’ın söz konusu toplantıya katılmadığı, Başkanlık Divanında yer alan CTP Gazimağusa Milletvekili Şifa Çolakoğlu’nun ise bu fikri desteklediği hatta kapsamının geniş tutularak, müzik, sanat, tiyatro gibi alanlarda da başarılı olan Kıbrıslı Türklere verilmesi hususunda görüş beyan ettiği ifade edildi.

Başkanlık Divanı toplantısına başkanlık eden Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin de madalya verilecek olan kişilerin divan tarafından belirlenmesi hususunu gündeme getirdiği aktarılan açıklamada, verilecek madalyalara ilişkin de şu ifadelere yer verildi:

“Toplantıda bahsedilen madalyanın türü, Sayın Barçın’ın paylaşımında bahsettiği gibi altın madalya değildir. Söz konusu madalyaların, çok daha düşük maliyetlerde olması düşünülmüş ve Meclis’in armasının olduğu, başarılı kişilere devletin desteğinin simgesel olarak da var olduğunu ifade etmeye çalışan bir düşüncenin ürünü olarak değerlendirilmesi vurgusu yapılmış ve yine bu husus da divan toplantısına katılan tüm üyeler tarafından da benimsenmiştir.

Üstelik söz konusu işlemin Meclis’te hali hazırda mevcut olan madalyaların değerlendirilmesi ile mümkün olacağı hususu da gündeme gelmiş ve uygun bulunmuştur. Söz konusu madalyalar, Teberrüken Uluçay’ın Meclis Başkanlığı döneminde çeşitli sportif aktivitelerde kullanılmak üzere kullanılmak üzere hazırlanmış ve kendisinin döneminden bugüne kadar çeşitli sportif faaliyetlerde değerlendirilmiştir.”

