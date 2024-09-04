“Maceraya girecek halimiz yok”

Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs meselesi Türkiye'siz çözülemez. Bazılarının ‘Kıbrıs Kıbrıslılarındır ve Kıbrıslılar bu işi çözecek’ siyasetinin altında çok büyük tuzaklar ve samimiyetsizlik yatmaktadır” dedi

Kıbrıs Türk Memur Sendikası (Memur-Sen), dün, Acapulco Otel’de “50’nci yılında Kıbrıs Barış Harekatı - Alternatif Bakış Açılarıyla Türk Tarihindeki Yeri” başlıklı konferans düzenledi.

Konferans, 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın 50’nci yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Türk Eğitim -Sen öncülüğünde yapıldı.

Türk Eğitim-Sen tarafından hazırlanan Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. yılı anısına “Şafakla Birlikte Gelen Zafer... 50. Yılında Kıbrıs Destanı” isimli kitap katılımcılara takdim edildi, tanıtımı yapıldı.

Moderatörlüğünü Prof Dr. Yılmaz Yeşil’in yaptığı panelde, konuşmacılar Prof Dr. Necdet Hayta, Dr. Suat Akgül, İsmail Bozkurt ve online olarak katılan Dr. Oğuz Kalelioğlu yer aldı. Panelin ardından konuşmacılara plaket sunuldu.

Konferansta konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü’nün bu topraklarda büyük bir varlık mücadelesi verdiğini belirterek, Kıbrıs Türk halkının kendi kimliği, kendi kültürü ve milli değerleriyle adadaki varlığını sürdürebilmesi için Anavatan Türkiye’nin desteğinin önemli olduğunu vurguladı.

Son yıllarda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin değerinin, "Mavi Vatan"daki öneminin daha da arttığını söyleyen Tatar, Türkiye’nin bölgenin en güçlü, büyük, söz sahibi ülkesi olduğunu vurguladı. Tatar, “Kıbrıs meselesi Türkiye'siz çözülemez. Bazılarının ‘Kıbrıs Kıbrıslılarındır ve Kıbrıslılar bu işi çözecek’ siyasetinin altında çok büyük tuzaklar ve samimiyetsizlik yatmaktadır.” dedi.

Tatar, Cumhurbaşkanı olarak kendisinin, Başbakanın ve hükümetin her hal ve şartta, özellikle Kıbrıs meselesinde ayrıntıları Türkiye ile tartıştıklarını belirten Tatar, yeni milli siyasetin iki devlet siyaseti olduğunu anımsattı.

Federal çerçevede bir çözüm olduğunda burasının Avrupa Birliği adası olacağını, Türk askerinin adadan çekileceğini söyleyen Tatar, “50 yıldır adada barış, güvenlik ve huzurun teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin adadan çekilmesiyle Kıbrıs Türkü'nün başına gelecekleri tahmin etmek için dâhi olmaya gerek yok… Gazze’de olanları görüyoruz” diye konuştu.

Kıbrıs Türkü'nün büyük bedeller ödediğini belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sözlerini şöyle tamamladı:

“Kıbrıs’ta bir anlaşma olacaksa Kuzey’deki egemen bağımsız Türk devletinin tanınması, devlet olarak bunun parçası olmasıyla kalıcı adil ve sürdürülebilir olabilir. Onlar Cumhuriyet biz cemaat, Avrupa Birliği kuralları içinde vatandaşlık haklarıyla bir anlaşmanın kalıcı ve sürdürülebilir olacağını düşünüyorlarsa çok yanılıyorlar. Kendi milli değerlerimizi, milli kimlik ve kültürümüzü kaybedip, o şekilde bir organizasyona ve maceraya girecek halimiz yok…”

ÜSTEL

Başbakan Ünal Üstel de, Anavatan Türkiye ile birlikte dünyaya önemli mesajlar verildiğini dile getirdi.

“Çok zulümler çekildi, soykırımlar yaşandı, insanlarımızı kaybettik. Hiçbir zaman pes etmedik.” diye konuşan Üstel, çok fazla mücadeleler verildiğini söyledi.

Anavatan Türkiye’nin desteklerinin kendilerine her zaman moral olduğunu belirten Üstel, kendilerine ışık tuttuğunu ifade etti.

Filistin’de yaşanan katliamlara değinen Üstel, yüzlerce kişinin can verdiğini belirterek “Nerede Güvenlik Konseyi, nerede BM?” diye sordu.

Rumların KKTC ekonomisini çökertmek için bir takım girişimler yaptığını ifade eden Üstel, KKTC’yi dünyada hak ettiği yere getirmek için çalıştıklarını söyledi.