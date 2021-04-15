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Macera arıyoruz

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Dr. Bülent Dizdarlı, “kelepçeyle de olsa ev karantinasına izin vermek büyük macera” ifadelerini kullandı

Macera arıyoruz
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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, kelepçeli ev karantinası uygulamasının başlamasını 'macera arıyoruz' diyerek değerlendirdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dizdarlı, şu ifadeleri kullandı:
Macera arıyoruz.
1.KKTC’de aşılanma tamamlanmadan , Türkiyenin girdiği gırdaptan çıkmadan burda turizmi oraya açmak ,kelepçeyle de olsa ev karantinasına izin vermek büyük macera.
Hükümet turizm çalışanlarının mağduriyetini gidermek için başka yollar bulmalı.
2.. Astra Zeneca aşısına karşı alınan tavır doğru değil. Milyonda sekiz olma olasılığı bile tam saptanamayan bir komplikasyon için ulaşılan aşıyı ret etmek tam bir aymazlıktır. Aşı nın milyonda 8 olasılıkla yaratacağı düşünülen komplikasyonuna karşı tedbir alınarak aşılandırmaya devam edilmelidir. Aşısızlık maceranın ikinci perdesidir
 
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