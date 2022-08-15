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Macaristan'da KKTC bayrağı dalgalandı

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Macaristan’da düzenlenen Macar Turan Kurultayı’nda atlı süvarilerin bayraklı geçişinde 28 Türk yurdunun arasında KKTC bayrağı da dalgalandı

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Macaristan'da KKTC bayrağı dalgalandı

Macaristan’da düzenlenen Macar Turan Kurultayı’nda Türk boylarının Orta Asya’dan Avrupa’ya uzanan göç serüveninin temsil edildiği atlı süvarilerin bayraklı geçişinde 28 Türk yurdunun arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağı da dalgalandı.
Macar Turan Kurultayı’na katılan Denktaş Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Serdar Denktaş, konuyla ilgili açıklamasında, KKTC bayrağının diğer Türk boylarıyla birlikte Macar semalarında dalgalanmasından gurur duyduğunu belirtti.
Açılış töreninin ardından alanda açılan stantları ziyaret eden Denktaş, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri ve Kazakistan Başbakan Danışmanı Baghdad Amreyev ile görüştü. Denktaş, Türk Devletleri Teşkilatı ile iş birliğinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından büyük bir kazanım olduğunu ifade etti.
 
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