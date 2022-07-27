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Maaşlardan kesinti yapılmasına ilişkin yasa gücünde kararname yürürlükten kalktı

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Maaş ve ücretlerden 13’üncü maaşı da kapsayacak şekilde yıl sonuna kadar kesinti yapılmasına ilişkin yasa gücündeki kararname, yeni bir kararname ile yürürlükten kalktı.

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Maaşlardan kesinti yapılmasına ilişkin yasa gücünde kararname yürürlükten kalktı
 

Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan Her "Türlü Maaş, On Üçüncü Maaş, Ücret ve Maaş Nitelikli Ödemeler ile Emekli Maaşlarından Yapılacak Olan Kesintiler Hakkında Yasa Gücünde Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yasa Gücünde Kararname", Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Resmi Gazete’de eski kararnamenin yürürlükten kaldırılmasının gerekçesinde şu ifadelere yer verildi:

“Dünya genelinde yaşanan coronavirüs salgını ile birlikte günümüze kadar gelen sosyal ve ekonomik etkilerin devam etmesi, Rusya – Ukrayna savaşının dünya ekonomisi üzerinde yaşattığı etkilerden ülke ekonomimizin etkilenmesi, döviz kurlarındaki artıştan kaynaklanan Türk Lirası'nın değer kaybı nedeniyle ülke ekonomimizde yaşanan olumsuzluklar ve bütçe imkânlarındaki sıkıntılar dikkate alınarak her türlü maaş, on üçüncü maaş, ücret ve maaş nitelikli ödemeler ile emekli maaşlarından yapılacak olan kesintilerle ilgili kuralların belirlendiği amacıyla hazırlanan Yasa Gücünde Kararnamenin, ilgili ödemeler için kaynak bulunması sebebiyle yürürlükten kaldırılması ihtiyacı doğmuştur.”

Başbakan Ünal Üstel dün yaptığı açıklamada, kaynak bulunduğunu ve  maaşlardan kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.
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