Maaşlara bir yılda 11.6 Milyar

KKTC’nin 2023 bütçesinde geçen yıla göre 180.74’lük bir artış yaşandı. 35 Milyar 850 Milyonluk bütçede en büyük pay 11 Milyar 614 Milyon ile personel giderlerinin olacak





“2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı” Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde görüşülmeye başladı.

35 milyar 850 milyon TL olarak belirlenen 2023 yılı bütçe yasa tasarısında, 32 milyar 800 milyon TL gelir, 3 milyar 50 milyon TL açık öngörülüyor.

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Resmiye Eroğlu Canaltay, 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nda, 2022 Mali Yılı Bütçesi’ne göre yüzde 180.74’lük bir artışın söz konusu olduğuna işaret etti.

Canaltay, şöyle dedi:

“2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı toplamı 35 Milyar 850 Milyondur.

Personel Giderleri, 11 Milyar 614 Milyon 144 Bin,

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri, 748 Milyon 606 Bin,

Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 2 Milyar 436 Milyon 488 Bin,

Faiz Giderleri, 480 Milyon,

Cari Transferler, 15 Milyar 416 Milyon 602 Bin,

Sermaye Giderleri, 904 Milyon 60 Bin,

Borç Verme, 100 Bin

Yedek Ödenekler 4 Milyar 250 Milyon olarak bağlanmıştır.

2022 Mali Yılı Bütçesine göre % 180.74’lük bir artış sözkonusudur.

ALİŞAN ŞAN

Yerel bütçe ile ilgili bilgi veren Maliye Bakanı Alişan Şan ise şunları kaydetti:

“2022 Mali Yılı Bütçesinde 8.440,0 milyon TL olarak öngörülen ve ek bütçe ile 10.640.0 milyon TL olan yerel gelirler %47,44 artışla 15.687,8 milyon TL’ye, 11.120,0 milyon TL olarak öngörülen ve ek bütçe ile 6.040,0 Milyon TL artırılarak 17.160,0 milyon TL olan yerel giderler %3.72 artışla 17.798,2 milyon TL’ye ve 2.680,0 milyon TL olarak öngörülen ve ek bütçe ile 3,840,0 artırılarak 6.520,0 milyon TL olan yerel bütçe açığının ise yıl sonu itibarıyla %67,63 oranında bir azalışla 2.110.4 milyon TL olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.”

2023 BÜTÇESİNİN KALEMLERİ

Şan, 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısının Bakanlar Kurulu tarafından; 35 milyar 850 milyon Türk Lirası Gider, 32 milyar 800 milyon Türk Lirası Gelir, 3 Milyar 050 Milyon Türk Lirası Bütçe açığı olarak onaylandığını ifade ederek, buna göre bütçeyi;

“Personel Giderleri 11.614.144.000,

Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri 748.606.000,

Mal Ve Hizmet Alım Giderleri 2.436.488.000,

Faiz Giderleri 480.000.000,

Cari Transferler 15.416.602.000,

Sermaye Giderleri 904.060.000, Borç Verme 100.000, Yedek Ödenekler 4.250.000.000, Toplam 35.850.000.000 TL”

olarak sıraladı.

Şan, bütçenin finansmanında ise 2023 Mali Yılı Bütçe Gelirlerini;

“Mahalli Gelirler 21.470.000.000,

Fiyat İstikrar Fonu Gelirleri 2.350.000.000,

Diğer Fon Gelirleri 395.000.000,

Döner Sermaye Gelirleri 24.600.000,

Özel Gelirler 560.400.000,

Türkiye Cumhuriyeti Yardımları 5.500.000.000,

Yatırımlar (Altyapı Ve Reel Sektör) 3.400.000.000,

Savunma 2.100.000.000,

Türkiye Cumhuriyeti Kredileri 2.500.000.000,

Gelirler Toplamı 32.800.000.000, İç Kaynaklar 3.050.000.000, Toplam 35.850.000.000” olarak sıraladı.

