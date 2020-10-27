Maaşlar nasıl ödenecek?

Emekliler ve kamu çalışanlarının maaşları için imza atması gereken müdürün karantinada olması nedeniyle imza sorunu yaşanıyor



Maliye Bakanlığı’na bağlı Hazine ve Muhasebe Dairesi Müdürü’nün corona virüs temaslıları arasında olması maaşları tehlikeye soktu. İmza yetkisi müdürde, müdür ise karantinada… Yerine imza yetkili herhangi biri de yok.

Seskıbrıs’ın haberine göre emekliler ve kamu çalışanlarının maaşları için imza atması gereken müdürün karantinada olması nedeniyle imza sorunu yaşanıyor.

Öte yandan Maliye Bakanlığı kaynaklarından elde edilen bilgilere göre imza sorunu aşılabilir ama maaşların ödenebilmesi için 100 milyon TL’lik bir açık var. Emekli maaşlarının ödenmesi sonrasında aktif kamu çalışanlarının maaşlarının ödenmesinde 100 milyon TL’lik bir açık olduğu öğrenilirken, bu açığın Türkiye’den gelmesi bekleniyor.

Türkiye’den kaynağın gelmemesi durumunda iç borçlanma yönteminin devreye konulacağı öğrenildi.

