Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde tansiyon yükseldi. İşçi ve işveren temsilcileri arasında “senin maaşın kaç para” tartışması yaşandı. İşveren Temsilcisi Yalçın Koçyiğit toplantıyı terk etti

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde, işçi ve işveren temsilcileri arasında "Senin maaşın kaç para" tartışması yaşandı, toplantı öncesi tansiyonun yükseldiği gözlemlendi.

Her iki tarafın temsilcileri arasında gerçekleşen tartışma, işveren tarafının, işçi tarafı temsilcisi Ali Yeltekin'e yönelik "sizin maaşınız ne kadar, kaç iş yaparak maaş alıyorsunuz" sorusu üzerine başladı.

Daha sonra Yeltekin de işveren tarafına hem maaşlarını hem de araçlarının kayıt ve benzin ücretlerini nasıl karşıladıklarını sordu.

Basın önünde gerçekleşen tartışma devam ederken, basın dışarı alındı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı devam ederken İşveren Temsilcisi Yalçın Koçyiğit bölgeden ayrıldı.

Koçyiğit, Kıbrıs Postası'nın "toplantıyı terk mi ettiniz?" sorusu üzerine "İşim var, bu yüzden ayrıldım" dedi.

İşveren temsilcisinin bölgeden ayrılırken öfkeli olduğu gözlemlendi.

