Maaş kesintisiyle 1 milyar TL kaynak yaratma hedefi

Başbakan Üstel, depreme mali kaynak için maaşlardan yapılacak kesintiyle ilgili olarak, "Öngörümüz kesintiye 9 ay devam edilerek 1 milyar TL kaynak yaratılmasıdır.” dedi

Başbakan Ünal Üstel, depreme yönelik mali kaynak oluşturmaya yönelik hazırlanan, maaş kesintisi, bütçe tasarrufu ve ek vergilerle kaynak yaratma olmak üzere 3 bacaktan oluşan yasa kapsamında 9 ayda 1 milyar TL kaynak yaratılmasının öngörüldüğünü kaydetti.

9 ay hedefi üzerinde duran, 9 ayda maaş kesintilerinden 123 milyon TL, bütçe tasarrufundan 504 milyon TL, ek vergilerden 465 milyon TL toplamayı öngördüklerini belirten Başbakan, maaş kesintisinin öngörülen 1 milyar TL’lik bütçenin yüzde 11.36’sını, bütçe tasarrufunun yüzde 46.28’ini, ek vergilerin yüzde 42.36’sını oluşturacağını belirtti.

Başbakanın dünkü basın toplantısındaki açıklamasına göre, 15 bin TL’den düşük maaş alanlardan hiçbir kesinti yapılmayacak ancak 15 bin TL’den yüksek maaş alanlar dilekçe doldurup itiraz etmezse maaşlarından yüzde 2 ila 5 oranında kesinti yapılacak.

Buna göre, 15 bin TL ile 55 bin TL arasında maaş alanlardan yüzde 2; 55-75 bin TL arası maaşlardan yine yüzde 2; 75 bin TL üzeri maaş alanlardan yüzde 5 kesinti yapılacak.

Söz konusu yasal düzenlemeyle 9 ayda 1 milyar TL kaynak yaratılması öngörülüyor. 9 ayda maaş kesintilerinden 123 milyon TL, bütçe tasarrufundan 504 milyon TL, ek vergilerden 465 milyon TL elde edilmesi hedefleniyor.

Kıbrıs Türk toplumunun duyarlı bir toplum olduğunu, depremde bu duyarlılığın bir kez daha kendini gösterdiğini vurgulayan Başbakan, “Benzer bir dayanışma ruhunun burada da gösterileceğine inanıyorum. Önceliğimiz eğitim ve sağlık. Çocuklarımızı daha güvenli binalarda eğitim almasını istiyoruz” dedi.

Başbakan Üstel, dün Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlediği basın toplantısında depreme yönelik yasa tasarısıyla ilgili bilgi verdi.

Yasa kapsamında yaratılacak kaynağın eğitime ve sağlığa harcanacağını vurgulayan Üstel, yaklaşık bin okulun risk taramasının tamamlandığını, daha derin araştırma için ikinci taramaya başlandığını, sıkıntının devam ettiğini okulların süratli şekilde iyileştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Üstel, bazı okulların yeniden yapılması, bazılarının da güçlendirilmesi gerektiğini söyleyerek, bunun için süratli şekilde maddi kaynak yaratılmasına ve ciddi bir kaynağa ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bu nedenle maaşlardan kesinti yapılacağını, bütçeden tasarrufa gidileceğini ve ek vergilerle kaynak oluşturulacağını yineleyen Başbakan Üstel, özellikle maaş kesintilerinden öğrencilerin güvenle gidebileceği okullar oluşturulacağını vurguladı.

"MAAŞ KESİNTİSİ...GÖNÜLLÜLÜK ESASTIR PRENSİBİYLE HAREKET EDİYORUZ"

Her kesimden görüş aldıklarını ve ‘gönüllük esastır’ prensibiyle hareket ettiklerini ifade eden Üstel, yasa tasarısının son şeklinin bugün Cumhuriyet Meclisinden geçirileceğini söyledi.

Başbakan, 15 bin TL’den düşük maaş alanlardan hiçbir kesinti yapılmayacağını söyleyerek, 15 bin TL ile 55 bin TL arasında maaş alanlardan yüzde 2; 55-75 bin TL arası maaşlardan yine yüzde 2; 75 bin TL üzeri maaş alanlardan yüzde 5 kesinti yapılacağını, az alandan az, çok alandan çok kesinti yapılması prensibiyle hareket edildiğini ifade etti.

Maaş kesintilerinde öngörünün 9 ay olduğunu ancak isteyenin 9 ay, isteyenin 3 ay yardımda bulunabileceğini kaydeden Başbakan, “Öngörümüz 9 ayda 1 milyar TL kaynak toplanmasıdır” dedi.

Başbakan, Üstel, maaş kesintilerden gönüllülük esasına göre 1 ayda toplamayı öngördükleri rakamın 49 milyon TL civarında olduğunu aktardı.

Ünal Üstel 55 bin TL ile 75 bin TL arasında maaş alanlardan 9 ay kesinti yapılması halinde, 29 milyon TL, 75 bin TL üzerindeki maaşlardan 9 ay kesinti yapılması halinde 45 milyon TL toplanacağını belirtti.

Üstel, “9 ayın sonunda maaşlardan 123 milyon TL gibi bir rakamın toplanmasını öngörüyoruz. Bizim vatandaşlarımız duyarlıdır. Bu depremde toplumsal duyarlılık bir kez daha kendini göstermiştir. Benzer bir dayanışma ruhunun burada da gösterileceğine inanıyorum” dedi.

Bu kaynağın nerelere harcanacağının açık olacağını, buna birlikte yön verileceğini de vurgulayan Üstel, “Öncelik eğitim ve sağlık” vurgusunu yineledi.

BÜTÇEDEN TASARRUF...

Bütçeden yüzde 10 tasarruf yapılmasının hedeflendiğini, bunun da yaklaşık 504 bin TL’ye denk geldiğini kaydeden Başbakan şu rakamları paylaştı:

“Cari transferlerden 3 milyon 850 bin TL, mahalli projelerden 47 milyon TL, mal ve hizmet alımları ödenek kalemlerinden 15 milyon TL, Merkez Bankası kârı üzerinden bütçeye aktarılan paradan 437 milyon 500 bin TL. Yani bütçeden yaklaşık 504 milyon TL tasarruf edilecek.”

EK VERGİLER...

Ek vergilerden 9 ay boyunca kaynak yaratılmasını öngördükleri rakamın ise, 465 milyon TL olduğunu kaydeden Başbakan, şunları paylaştı:

“Siyasi partilerden 4 milyon TL, gelir vergisi 50 milyon TL, kurumlar vergisi 110 milyon TL, kira, stopaj gelir vergisi 10 milyon TL, taşınmaz mal stopaj vergisi 117 milyon TL, motorlu araçlar 25 milyon TL, şirket, ortaklık, unvan, patent tescili, sermaye artışı 18 milyon TL, yabancı sanatçı, tiyatro, konser vs. 5 milyon TL, mevduat, stopaj beyannamesi 50 milyon TL, özel iletişim 1 milyon 805 TL, şans oyunları, gazinolar 25 milyon TL, hazine mallarını kiralama 2 milyon TL, kuyumcu gelirleri 3 milyon TL, belediyeler 7 milyon TL, gece kulüpleri 4 milyon TL, kara sınır kapılarından sigorta gelirleri 25 milyon TL…Toplamda 465 milyon TL”

Üstel, maaş kesintisinin, öngörülen 1 milyar TL’lik bütçenin yüzde 11.36’sını, ek vergilerin yüzde 42.36’sını, bütçe tasarrufunun ise yüzde 46.28’ini oluşturacağını belirtti.

Üstel, eğitim ve sağlıktan sonra kaynak artarsa, bu kaynağın Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile itfaiyenin güçlendirilmesi için harcanacağını kaydetti.

Üstel, depreme yönelik mali kaynak yaratılmasını öngören yasa tasarıyla ilgili Cumhuriyet Meclisi’nde gerçekleştirilen komite toplantısına katıldı. Sendikalar da görüşleri alınmak üzere bu toplantıya davet edildi.

Başbakan Üstel, toplantı sonrasında hükümet ortakları DP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, YDP Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ile basın açıklaması yaptı.

Üstel, “Ülkeyi olası doğal afet veya depreme hazır hale getirmek için taraflarla iş birliği yapmaya hazırız” dedi.

Şampiyon Meleklerin anısının yaşatılması için ne gerekirse yapacaklarını da vurgulayan Üstel, “Yasa olmasa bile biz kendi bütçemizden, her şeyi kısıtlayarak çocuklarımızın anısını yaşatmak, isimlerini ölümsüzleştirmek için ne gerekirse yapacağız. Birlikte yaparsak daha güzel olur…” şeklinde konuştu.