Maaş kesintisinde dayatma yapılacak

CTP milletvekili Devrim Barçın, 70-80 bin kişinin itiraz hakkı olmaksızın açlık sınırında yaşamaya mahkum edilerek, maaş kesintisinin mecburi olarak dayatılmasıyla karşı karşıya kalacağını vurguladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Devrim Barçın, maaş kesintilerinin gönüllülük temelinde ve alım gücünü geriletmeyecek şekilde olması konusunda hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Buna rağmen UBP-DP ve YDP hükümetinin, “Ben bilirim, ben yaparım mantığıyla” mecburi bir kesinti yapma noktasında karar ürettiğini vurgulayan Barçın, düzenlemeye göre, 15-30 bin TL maaş alanlardan yüzde 1, 30 bin -55 bin TL ücret alanlardan yüzde 1.5, 55 bin-75 bin TL arasında ücret alanlardan yüzde 2, 75 bin TL ve üzeri alanlardan ise yüzde 5 oranında kesinti yapılmasına karar verildiğini ve ortaya konanların brüt rakamlar olduğunu kaydetti.

Yapılan düzenlemenin mevcut yapıdaki kayıt dışılığın artmasına da sebep olacağına işaret eden Devrim Barçın, şu anda iki aylık hayat pahalılığının 7.39 olduğunu, şu anda brüt asgari ücretin 13 bin 563 TL olduğunu ve halihazırda iki aylık hayat pahalılığıyla asgari ücretlinin alım gücünü iki ay önceye göre 1002 TL yitirdiğine dikkat çekti.

İlk altı aylık süreç düşünüldüğünde, asgari ücretli kişilerin 6 aylık süre sonunda otomatik olarak bu maaş kesintisine ortak olacağını vurgulayan Barçın, rakamların ortada olduğunu, bu durumdan yaklaşık 64 bin kişinin etkileneceğini söyledi.

Yasa çalışmasına göre, maaş kesintisi yaptırmak istemeyenlerin sadece yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ilk 15 gün itirazda bulunabileceğini anlatan Barçın, dolayısıyla 6 ay sonunda bu 64 bin kişinin, buna Sosyal Sigorta emeklilerinin de dahil edilmesiyle yaklaşık 70-80 bin kişinin itiraz hakkı olmaksızın açlık sınırında yaşamaya mahkum edilerek, maaş kesintisinin mecburi olarak dayatılmasıyla karşı karşıya kalacağını vurguladı.

Bu mecburi kesintilerin dile gelmesiyle kayıt dışılığın da artacağını savunan Devrim Barçın, özel sektör emekçilerinin aldıkları maaşlarla zar zor geçindiğini, dolaysıyla özel sektör emekçisinden yapılacak mecburi kesintisinin bütün vebalinin iş sektörünün üzerinde olacağını söyledi.

İşverenlerin, “kesintiyi biz üsteleneceğiz” dediğini, ancak bunun ciddi anlamda darboğazda olan işverenlerin üzerine bir külfet getireceğini, Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı ve gelir vergisi gelirlerinden kayıplar yaşanacağına işaret eden Barçın, bu durumun işvereni yanlış beyana yönlendireceği görüşünü dile getirdi.

Barçın şöyle devam etti:

“Bu mükellefiyeti işverenler zaten darboğazda oldukları için üstlenmek istemiyorlar, dolayısıyla ben özel sektör emekçisi çalışanıma 15-20 bin TL veriyorsam bunun beyanını artık asgari ücret göstereyim ki bana kesinti noktasında bir külfet gelmesin. Dolayısıyla, zaten kayıt dışı olan ekonomi, var olan Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı, Vergi Dairesi gelirlerini kayba doğru gidecek.”

2022 vergi beyanlarına binaen ek vergiler alınacağını da söyleyen Barçın, 2022 vergi beyanlarının henüz yapılmadığını, yapılmayan beyanlara binaen ek vergi konulacağı yönünde bir yasa yapılmasının beyanların yine gerçekten uzaklaşmasına sebep olacağını kaydetti.

