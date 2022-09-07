Maaş farkı vergiler yoluyla kapatılacak

Kamuda çalışanlarla Göç Yasası kapsamında işe girenlerin maaş farkı, vergiler üzerinden kapatılmaya çalışılacak. Eylülden itibaren geçen sürede oluşan fark ise iki yıla yayılarak kapatılacak





"Göç Yasası" olarak bilinen "47/2010 sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık (MaaşÜcret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası" kapsamında, 2011 sonrası kamuya girenlerin maaşlarının düzenlenmesi ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Bir süredir sendikalarla görüşmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, vergi dilimleri ve muafiyetleri üzerine bir çalışma başlatılacağını ve bunun aralık ayı sonrasındaki maaşlara yansıtılacağını açıkladı.

Bakan Taçoy, 47/ 2010 sayılı Kamu Çalışanlarının aylık Maaş- Ücret ve Diğer Ödeneklerini düzenleyen yasanın, 7/1979 sayılı Kamu Görevlileri Yasası ile olan maaş farkının kapatılması için çalışma başlatıldığını kaydetti.

Bakan Taçoy, Başbakan ile istişarelerde bulunduklarını daha sonrasında sendikalar ile bir araya gelerek, bunu değerlendirdiklerini söyledi.

Taçoy, sendikaların talebi olan eylül ayı maaşlarına aradaki farkın yüzdelik olarak yansıtılması ve ayrıca kalan farkın 2024 yılının sonuna kadar tamamlanması yönünde görüş birliğine vardıklarını da belirtti.

Bakan Taçoy, çalışanların hakları ile ilgili gerekli düzenlemelerin Başbakan Ünal Üstel'in yurt dışı ziyareti sonrası perşembe günü tamamlanacağını belirtti.

Taçoy, “Vergi dilimleri ve muafiyetleri üzerine bir çalışma başlatılacak ve bu Aralık ayı sonrasındaki maaşlara yansıtılacaktır” dedi.

Kamuda çalışan bir kişi ile Göç Yasası kapsamında işe giren bir çalışan arasında yaklaşık yüzde 25 maaş farkı bulunuyor.

29 Ağustos'ta Maliye Bakanı Alişan Şan ile kamuda örgütlü sendikaları üçüncü kez bir araya getiren toplantıda, Şan, ortaokul hizmetler sınıfı çalışanlara 300 TL brüt; lise hizmetler sınıfı çalışanlara 200 TL. brüt, üniversite hizmet sınıfı çalışanlarına da 100 TL brüt artış önermiş, sendikalar bu teklif karşısında masayı terk ederek, eylem kararı almıştı.

