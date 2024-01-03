“Maaş artışları devlete gidecek”

Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, vergi düzenlemesine tepki göstererek, “Maaş artışlarının çok önemli bir bölümü ücretli çalışanlar yerine Maliye’nin kasasına gidecek” dedi

Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal, kişisel sosyal medya hesabından vergi düzenlemesine tepki göstererek, "Düzenlemenin YGK yerine Yasa ile yürürlüğe konulması durumunda da değişen birşey olmayacak, yanlış uygulama yasal olacak ama adaletsiz olmaya devam edecek" dedi.

Önal açıklamasında "Çalışanlar, hayat pahalılığına karşı kendilerini belli ölçülerde koruyacak maaş zamlarına yeterli ölçülerde erişemeyecek" ifadelerini kullandı.

Önal'ın açıklaması şöyle:

Yılın son işgünü yayımlanan YGK ile gelir vergisi matrah dilimleri ile oranları yeniden düzenlendi

Yıllık brüt geliri 420.000TL ve üzeri olanlar yeni tarifeye göre %40 gelir vergisi ödeyecek

Kişisel ve özel indirimleri dikkate aldığımızda yaklaşık 50.000TL brüt geliri olan bir ücretli ülkemizde “süper zengin” sayılacak, %40 vergi verecek, ayrıca %8 ihtiyat sandığı ve sosyal sigorta primi ödeyecek, kalan maaşını harcarken de yaklaşık %20 oranında dolaylı vergileri (KDV) ödemek durumunda kalacak

Yani brüt gelirin %60’ı Maliye’ye öyle yada böyle aktarılacak, %40’ı ile 1 ay boyunca yaşamak zorunda kalacak

Hepimiz tabii ki kamu harcamalarına “adil” bir şekilde vergi ödeyerek katılalım

Ama kayıtdışılığın önlenmesi için hiçbir şey yapmazken, Tapu’daki vergi kayıpları ilgili Sivil Toplum Örgütleri tarafından dile getirilirken aksiyon almazken, vergisini ödemeyenler için 15-16 ay arka arkaya vergi affı uygulamaya koyarken, vergisini geç ödeyenler için yıllık cezai faizi %14.40 (piyasa kredi faizleri %50’yi aşmışken) olarak sabit tutarken, ödemeyenler için en ufak bir tahsilat refleksi geliştirmezken, toplanan vergilerle toplumun hayatına dokunacak altyapı ve üstyapı yatırımları yapılmazken vergi yükünün çalışanlar için daha da artırılması yanlış...

Özellikle hayat pahalılığının yönetilemez şekilde ücretli kesimin canını acıttığı bir dönemde çok daha yanlış bir uygulama

Doğrusu; zaten düzenli vergi ödeyenlerin vergisini yükseltmek değil, yoksulluk sınırı belirleyip onlardan hiç vergi almamak, vergilendirilmeyen gelirleri vergilendirmek, kayıtdışılığı önlemek, kolay ama adaletsiz çözümler üretmek yerine, zor ama doğru çözümler üretmek...

Bu uygulama ile işverenlerin yeni yıl için bütçeledikleri maaş artışlarının çok önemli bir bölümü ücretli çalışanlar yerine Maliye’nin kasasına gidecek.

Çalışanlar, hayat pahalılığına karşı kendilerini belli ölçülerde koruyacak maaş zamlarına yeterli ölçülerde erişemeyecek

Düzenlemenin YGK yerine Yasa ile yürürlüğe konulması durumunda da değişen birşey olmayacak, yanlış uygulama yasal olacak ama adaletsiz olmaya devam edecek

Kamunun düzenleme yaparken “adil” olduğu, kıt kaynaklarını “verimli” kullandığı, toplanan vergilerle ülkemizi ve hepimizin hayatını güzelleştirecek “altyapı ve üstyapı yatırımlarının” yapıldığı bir yıl yaşamak dileğiyle...

