Kanser hastası İnci Avcı, hastalığının vücudunda başka bölgelere yayıldığını, bu nedenle ameliyat olması gerektiğini anlattı ve ameliyat masrafı için 250 bin TL’ye ihtiyaç duyduğunu açıklayarak “Lütfen herkes sesimi duysun” çağrısı yaptı

10 yıl arayla iki kez meme kanseri olup, tek göğsünü aldırmak zorunda kalan 36 yaşındaki İnci Avcı’nın bu kez de beyninde kütle tespit edildi. Avcı, destek çağrısında bulundu.Ülkede kanserle mücadelede ‘simge isimlerden’ olan İnci Avcı, beyin ameliyatı olması gerektiğini ancak istenilen paraya sahip olmadığını belirterek yardım çağrısında bulundu.Ülkede bu ameliyatın yapıldığı gerekçesiyle kurul ile yurt dışında ameliyat olma şansının bulunmadığını kaydeden Avcı, ülkedeki sağlıkçılara güvenmesine karşın ameliyat tutarı olan 250 bin TL’yi bularak yurt dışında tedavi olmak istediğini dile getirdi.Bunun için yardım talep eden Avcı, “Uçak biletleri hariç ameliyat ücreti 250 bin TL. Buradaki tüm doktorlara güvenim sonsuz beyin olduğu için korkutucu ve düşündürücü, lütfen herkes sesimi duysun” dedi.İnci Avcı, “Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı” kapsamında, erken tanının önemine vurgu yapmak için kamera karşısına geçmiş, yara izlerini paylaşmasıyla gündeme gelmişti.Kanserle mücadele eden kişilere “hiçbir zaman vazgeçme ve kendini bırakma” mesajı vermişti.İnci kanserle ilk kez 25 yaşında tanışmış, 10 yıl arayla iki kez meme kanseri olmuş, tek göğsünü aldırmak zorunda kalmıştı.nde bulunan İnci Avcı’nındün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şöyle:“Bir haftadır geçmeyen bir baş ağrısı şikayetiyle Mağusa acil hastane gittim. Yılbaşı günüydü serum verdiler, yolladılar beni. Ertesi gün Yaşam hastanesine gittim, orada da iki serum verdiler.Onlara onkoloji hastası olduğumu belirtim eve yolladılar. Pazartesi günü de Mağusa acil servisine gittim. Geçmeyen baş ağrım olduğunu söyledim.Onlar da hemen beyin tomografi çektiler, sonra beyin emarı çektiler ve maalesef ki hastalığımın metastas yapmış olduğunu öğrendim (İyi huylu olmayan kanser hücrelerinin başladığı yerden vücudun başka bölgelerine yayılarak yerleşmesi durumuna metastaz denir)Sağ tarafımda beyincikte 3 milim kitle olduğunu belirttiler sonra kendi doktorumu aradım. Hemen buraya gelmemi söyledi ben de geldim.Pazartesinden beri yatıyorum. Ne olacağını bilmiyorum. Beyin olunca biraz düşündürüyor beni.Kurula girecem ama burada ameliyatın olabileceğini söylediler kurula giremeyeceğimi kendi imkanlarım dahilinde gidecek olduğumu fakat bu meblağ 250.000 TL sadece ameliyat ücreti uçak biletleri hariç.Buradaki tüm doktorlara güvenim sonsuz beyin olduğu için korkutucu ve düşündürücü lütfen herkes sesimi duysun.”