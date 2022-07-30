“LTB’yi kazanacağız”

CTP Lefkoşa ilçesi başkanlığına Rıfat Arşehit getirildi. Arşehit, Lefkoşa Türk Belediyesi’ni kazanacaklarını söyledi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa ilçesi, 39’uncu Olağan Kongresi önceki akşam yapıldı, başkanlığa tek aday Rıfat Arşehit getirildi.

CTP Lefkoşa ilçesi, 39’uncu Olağan Kongresi’ni, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nda (KTAMS) gerçekleştirdi.

Başkanlığa tek aday olan Rıfat Arşehit getirilirken, yönetim kurulu ise seçimle belirlendi.

Lefkoşa İlçe Yönetim Kurulu’na seçilen kişiler sırasıyla şu şekilde:

Tuğberk Kaya, Reyhan Soyseven, Bengiz Eroğlu, Hülya Batunlu, Zeki Topçu, Çağkan Kabataş, Ali Alp Kolozali, Ulaş Erzen, Haffe Işısal, Osman Çetinsoy.

Disiplin Kurulu ise şu isimlerden oluştu:

Cezar Oransel, Hasan Uzmaner, Nedret Tümkan, Haluk Mut, Mehmet Çakmak

Lefkoşa İlçe Başkanı Rıfat Arşehit yaptığı konuşmada, yerel yönetim seçimlerinde hedeflerinin Lefkoşa’da beşte beş yapmak olduğuna dikkat çekti ve tek eksik belediye olan Lefkoşa Türk Belediyesi’ni de kazanacaklarını vurguladı.

Arşehit, CTP yöneticileri, vekilleri ve üyeleri olarak kendilerine büyük sorumluluklar yüklendiğini kaydetti. İlçe olarak yerel seçimlerdeki hedeflerinin Lefkoşa’da 5’te 5 yapmak olduğuna dikkat çeken Arşehit, “Eksik olan tek belediyemiz, amiral gemisi Lefkoşa Belediyesi’ni kazanacağız. Partimizin demokratik bir şekilde belirleyeceği başkan adayımız kim olursa olsun, hepimiz ona sahip çıkmalıyız” dedi.

