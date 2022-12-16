“LTB’yi icraat yapan bir belediye haline getirdik”

LTB Başkanı ve TDP’nin LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, LTB’yi icraat yapan bir belediye haline getirdiklerini belirterek, “Biz halkın hizmetkarlarıyız” ifadelerini kullandı





Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) LTB başkan adayı Mehmet Harmancı, Eziç’te basın toplantısı düzenledi.

LTB'nin geçmiş 8.5 yılı iyi yönetim örneklerini taşıdığını kaydeden Harmancı, “Biz diktatör değil, halkın hizmetkarlarıyız” dedi.

Harmancı, LTB’yi icraat yapan bir belediye haline geldiklerini dile getirerek, “901 personelle göreve geldik şu an personel sayısı 722... İstihdama dayalı büyüme ortaya koymadık” ifadelerini kullandı.

Harmancı, atık sulardan ve hayata geçirilen yapılardan gelir elde ettiklerini kaydederek, “Her bir ihalemiz son derece şeffaf olarak gerçekleşti. Dayanıklı bir mali yapı yarattık” dedi.

Harmancı, LTB’nin borçlarıyla ilgili manipülasyon yaratıldığını söyleyerek, “Doğrudan doğruya borçlar konusunda çirkin saldırı yapılıyor” diye konuştu.

2015 yılından itibaren kamuya 0 borç yarattıklarını, 2018'de banka borçlarını kapattıklarını kaydeden Harmancı, “Geriden gelen ve bizden önce yaratılan borç 248 milyon TL’ydi. 74 milyonunu geri ödedik” açıklamasında bulundu.

Harmancı, LTB’nin öz kaynaklarından elde ettiği gelirin 134 milyon TL olduğunu hatırlatarak, “Lefkoşa Türk Belediyesi'ne halk güveniyor, halkla bağ kurduk... Fakirleşmeye rağmen çok ciddi tahsilat oranı yakaladık” dedi.

LTB olarak her ay 1.7 milyon TL borç ödediklerini ve bu konudaki çalışmaların devam ettiğini söyleyerek, “Bu ülkede iyi yönetimin üzerine kara çalınamaz” ifadeleri kullandı.

Önümüzdeki döneminde niteliksel ve kentsel dönüşümün ana hedefi olduğunu vurgulayan Harmancı, “Adil, kapsayıcı ve olası risklere hazırlıklı bilimse yaklaşımı dijitalleşme ile hedefliyoruz” dedi.

Harmancı, altyapı eksikliklerin giderilmesi yeni dönemdeki öncelikli projeleri arasında yer aldığını ifade etti.

