banner583
banner572
Ses kirliliği nedeniyle oynatmaya az kaldı
Ses kirliliği nedeniyle oynatmaya az kaldı
9 0
Siyasetin pisliğinden kaçtım
Siyasetin pisliğinden kaçtım
68 0
 
Kamuda tasarruf yerine fuzuli harcamalar sürüyor
Kamuda tasarruf yerine fuzuli harcamalar sürüyor
256 0
Vicdanım rahat
Vicdanım rahat
38 0
Bu aracın sürücüsünün okuma yazması yok herhalde
Bu aracın sürücüsünün okuma yazması yok herhalde
136 0
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?
552 0
Çamurdan zaferle çıktılar
Çamurdan zaferle çıktılar
17 0
banner529
banner570

“LTB’nin öncü rolünü ve yaptığı çalışmaları destekliyoruz”

banner476

Avunduk "Kendi yetki alanına girmeyen alanlarda bile LTB’nin öncü bir rol alarak, kendi kaynaklarıyla, ‘eski Doktoroğlu – Alpet arasında’ yağmur suyu drenaj altyapı çalışmalarını tamamlamak için yapmakta oldukları çalışmaları destekliyoruz” dedi

banner577
“LTB’nin öncü rolünü ve yaptığı çalışmaları destekliyoruz”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ve beraberindeki heyet ile Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Candan Avunduk ve yönetim kurulu üyeleri, bugün Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nde yapımı devam eden drenaj hattı projesiyle ilgili incelemelerde bulundu. Avunduk, LTB’nin öncü rolüne ve yaptığı çalışmalara destek belirtti. 

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan yapılan açıklamaya göre, Harmancı, projenin geldiği nokta konusunda Avunduk ve Oda yöneticilerini bilgilendirerek, LTB’nin hedeflerini ortaya koydu. 

İki başkan daha sonra Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda toplantı da gerçekleştirdi.

Avunduk, “yıllardır kangren olmuş” Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi ve Taşkınköy bölgesinde yaşanan sel baskınları konusunda, ilgili makamların inisiyatif almadıklarını söyledi.

Avunduk, şunları dile getirdi:

“Bölge sanayicilerine ciddi ekonomik zarar yaratan, Lefkoşa-Gazimağusa anayolunun kapanmasına neden olan ve Taşkınköy bölgesindeki evlerde hasar yaratan bu taşkınların engellenmesine yönelik geçtiğimiz yıllarda ilgili tüm makamların katılımıyla bazı projeler yaratılmış olsa da, hayata geçirilememiştir. Bu gerçekler ışığında, kendi yetki alanına girmeyen alanlarda bile LTB’nin öncü bir rol alarak, kendi kaynaklarıyla, ‘eski Doktoroğlu – Alpet arasında’ yağmur suyu drenaj altyapı çalışmalarını tamamlamak için yapmakta oldukları çalışmaları destekliyoruz.” 

“İLGİLİ MAKAMLAR DA DESTEK VERMELİ”

Bu çalışmaların bitirilmesinden sonra Lefkoşa Sanayi Bölgesi’nin kuzeyinde atış alanlarında da düzenleme yapılacak olmasının önemine işaret eden Avunduk, LTB’nin sel önleme konusunda yapmakta oldukları çalışmalara Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi Dairesi ve diğer ilgili makamların da destek vermesini talep etti. 

Avunduk, bu ve benzeri konularda LTB ile birlikte çalışma kararı aldıklarına değinerek, sanayicilerin karşılaştıkları sorunların çözümleri için kısa vadeli bir master planı ortaya konması gerektiğini kaydetti. 

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.