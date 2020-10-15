LTB’den K.Kaymaklı çemberinde yeni düzenleme

Başkent Lefkoşa’nın simge noktaları arasında yer alan, Atatürk Caddesi, Şht. Mustafa Ruso Caddesi ile Gazeteci Kemal Aşık Caddesi’ni birbirine bağlayan Küçük Kaymaklı Şehitler Anıtı’nın bulunduğu çemberde düzenlemeye gidildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Park Bahçeler Şubesi’nin yaptığı çalışma ile daha önceden anıtın görünürlüğünü azaltan çitler kaldırılarak anıta erişebilirlik artırıldı. Bununla brilikte çemberin zemin döşemeleri değişirken, 300 metrekare alana çim serimi yapıldı.

Damlama sulama sistemi gerçekleştirilirken, anıta ait travertenler cilalandı, bozuk mermerler de değiştirildi.

Şubeden yapılan açıklamada ilerleyen günlerde farklı çember ve refüjlerde revize çalışmalarının yapılacağı vurgulandı.

