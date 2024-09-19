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LTB’den Gaziantep’te hem temas hem kültürel tanıtım

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) heyeti kardeş şehirlerinden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin davetiyle Gaziantep’te üst düzey temaslarda bulundu.

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LTB’den Gaziantep’te hem temas hem kültürel tanıtım
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Heyet, Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'nde şef Tanya Kilitkayalı’nın atölyesi ile kültürel tanıtımda bulundu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile de görüştü.
LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Asbaşkanı Tolga Ahmet Raşit, Belediye Meclis üyesi Mehmet Miralay ve Dış İlişkiler Birimi’nden Fatoş Adalı’dan oluşan heyet, hem GastroAntep Kültür Yolu Festivali adlı Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali'ne katıldı, hem de festival süresince başta Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin olmak üzere aralarında festivale katılan konuk belediyelerin de yer aldığı bir dizi resmi ziyarette bulundu.
LTB heyeti, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi heyetini Lefkoşa’ya davet ederken en kısa zamanda iki taraf arasında Lefkoşa’da Gaziantep Günleri gerçekleştirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.
LTB heyeti ayrıca KKTC Gaziantep Başkonsolosu Kerem İzmen ile de bir araya geldi.
GastroAntep Kültür Yolu Festivali kapsamında Şef Tanya Kilitkayalı "Hellim ve Gaziantep Lezzetleri Mutfak Atölyesi" düzenledi. Büyük ilgi gördüğü belirtilen atölye ile Kilitkayalı hellimle Gaziantep'in lezzetlerini bir araya getirdi.
 
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