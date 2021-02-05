LTB’den bir günde 100 kişiye aşılama

Lefkoşa Türk Belediyesi, 65 yaş ve üzeri üyelerine aşılamalara başladı. Aşılama işlemi, evinden çıkma durumu olmayan 65 yaş ve üzeri bireylerle devam edecek



Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Dayanışma ve Eğitim Merkezi’nde randevulu sistem ile aşılama süreci başladı.

Aşılama sürecinin daha geniş kapsamlı devam edebilmesi, Sağlık Bakanlığı’nın aşı tedariğine göre ilerleyecek ve bu konuda program kamuoyu ile paylaşılacak.

LTB, Sağlık Bakanlığı tarafından bugün sabah saatlerinde gelen bilgi doğrultusunda, LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi alanını aşı merkezine uygun hale getirerek, 65 yaş ve üzeri üyelerini aşılamalara başladı.

LTB Halk Sağlığı Şubesi’ne bağlı hemşireler, Sağlık Bakanlığı’na bağlı doktor ve personelin iş birliği içerisinde 65 yaş üzeri bireyler için başlanan aşılama çalışmaları kapsamında bakanlığın ilettiği ilk gün için 100 aşılama işlemi yapılacak.

Aşılama işlemi bugün de evinden çıkma durumu olmayan 65 yaş ve üzeri bireylerle devam edecek.

LTB, aşılama işlemlerine Sağlık Bakanlığı tarafından aşılar tedarik edildikçe devam edecek.

Talepler doğrultusunda hızlı şekilde organize olan LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri, ilk gün için 100 kişiye telefon aracılığı ile ulaşarak aşılama sürecini başlattı.

LTB Dayanışma ve Eğitim Merkezi içerisinde yapılan düzenleme ile yoğunluk olması durumunda 2 ayrı bekleme odası, kayıt odası, aşılama odası ve dinlenme/gözetim odası oluşturuldu. LTB, düzenlemeler çerçevesinde aşı işlemi boyunca özel hastaneden kiralanan bir ambulansı da merkezde hazır tutuyor.

Açıklamada, aşılama hizmetinden ilişkin 65 yaş üzeri yurttaşların memnun kaldıklarını da belirtildi.



