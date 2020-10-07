LTB'ye ödemeler 9 banka üzerinden online yapılabilecek

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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Galatasaray da Avrupa’ya veda etti
Galatasaray da Avrupa’ya veda etti
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LTB'ye ödemeler 9 banka üzerinden online yapılabilecek

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Yurttaşlar Creditwest, Asbank, Capital Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yakın Doğu Bankası,KOOP Bank, Türk Bankası ve Ziraat Bankası web siteleri ve mobil uygulamalarından LTB’ye ait ödemelerini yapabilecek

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LTB'ye ödemeler 9 banka üzerinden online yapılabilecek
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Su faturaları, Emlak Vergisi, Trafik cezası ve Reklam borcu online ödemesi ağına Creditwest Bankası’nı da ekledi. 
LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer’in imza koyduğu sözleşmenin ardından teknik altyapı çalışmaların tamamlanması ile Creditwest Bankası’ndan da online ödeme aktif olarak kullanılmaya başlandı. 
LTB’den verilen bilgiye göre, böylece LTB’nin yurttaşlara kolaylık sağlamak adına başlattığı online ödeme uygulamasında banka sayısı 9’a çıktı. 
ONLİNE ÖDEME YAPILABİLECEK BANKALAR
Yurttaşlar Creditwest, Asbank, Capital Bank, Garanti Bankası, İş Bankası, Yakın Doğu Bankası,KOOP Bank, Türk Bankası ve Ziraat Bankası web siteleri ve mobil uygulamalarından LTB’ye ait ödemelerini yapabilecek. 
ONLİNE WEB SİTESİNDEN DE ÖDEME YAPILABİLECEK
LTB’nin Su, Emlak vergisi, Trafik cezası, Reklam borcu ödemeleri online  banka şubeleri yanı sıra belediyeye ait kiosk cihazlarından ve online web sitesinden  (www.ltbonline.org) gerçekleştirilebilecek.
KİOSK CİHAZLARINDAN ÖDEME
Belediye binası önü, LTB Fidanlığı (Kemal Aksay Caddesi üzeri) ve Hamitköy’de bulunan kiosklardan da yine kredi kartı ile günün her saatinde ödeme yapılabilecek.
MESLEK VERGİSİ VE KİRA BORÇLARI DA ARTIK ONLİNE ÖDENEBİLECEK  
Su faturaları, Emlak Vergisi ,Trafik cezası ve Reklam  ödemeleri www.ltbonline.org  web sitesinden de kredi kartı ile kolayca ödenebilir. Ayrıca işyerleri sahiplerine yönelik devreye konan yeni uygulama ile Ekim ayı içerisinde Meslek Vergisinin ödemesi ve önümüzdeki ay ise Kira borçlarının ödemeleri LTB’nin internet sitesinden yapılabilecek.
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