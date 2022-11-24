“LTB, yatırım yapamaz durumda”

CTP’nin LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli, LTB’de ciddi mali ve idari yönetim zafiyeti olduğunu ifade etti



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan adayı olarak açıklanan Dr. Sıla Usar İncirli, şehri ve insanların yaşamlarını aydınlatmak için projelerini hazırladıklarını kaydetti.

Lefkoşa’nın öneminden de söz eden İncirli, LTB’de ciddi mali ve idari yönetim zafiyeti olduğunu ifade etti.

LTB’nin yatırım yapar duruma gelemediğini savunan Usar İncirli, “Yöneten, ayakları üzerinde duran bir Lefkoşa yaratacağız.” ifadelerini kullandı.

Sokakları karanlık olan bir başşehrin asla kabul edilemeyeceğinin altını çizen İncirli, “Eğer hedef doğruysa ve toplumun geneli için gerekliyse, o mücadele verilmelidir.” diye konuştu.

Sosyal yaşamın Lefkoşa’nın dışına kaydığını kaydeden ncirli, “Bizim için önemli olan yöneten, idari ve mali açıdan yöneten belediye. Nefes alan bir Lefkoşa’ya ihtiyacımız var.” dedi.

Göreve gelir gelmez yeşillendirme işine başlayacaklarını söyleyen İncirli, fidan dikimi konusunda seferberlik başlatacaklarını vurguladı.



