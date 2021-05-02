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LTB, 'Umut Bahçesi'ni' ağaçlandırıyor

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LTB, 'Umut Bahçesi'ni' ağaçlandırıyor
Lefkoşa Türk Belediyesi’ne (LTB)  ait atıl bir alan, yerel yönetim-sivil toplum iş birliği ile yeşil alan olarak şehre kazandırılırken; ağaçlandırılmasına da devam ediliyor. 
Belediye açıklamasına göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu üyeleriyle birlikte, daha önce de fidan dikilen, LTB Umut Bahçesi adı verilen alana bu kez de turunçgil ve zeytin fidanları dikti.
LTB UMUT BAHÇESİNDE YURTTAŞLAR VAKİT GEÇİREBİLECEK
LTB ekipleri tarafından etrafı tellenerek, tabelası yerleştirilen Umut Bahçesi’nde yurttaşların rahat vakit geçirebilmeleri için yeni banklar  eklenip, bahçenin de temiz tutulması için çöp bidonları konuldu.
Kızılbaş’taki Haydarpaşa Ticaret Lisesi yanında bulundan LTB Umut Bahçesi ile hem bölge halkının nefes alabileceği bir yeşil alan yaratılmış oldu, hem de başkent Lefkoşa yeni bir yeşil alana  kavuştu.
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