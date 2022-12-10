“LTB, şehrin ekonomik kalkınmasında itici güç olacak”

LTB Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Harmancı, Lefkoşa’yı sağlam temeller üzerinde yeniden ayağa kaldırdıklarını ve bu sayede 2022-2026 döneminde belediyenin şehrin ekonomik kalkınmasında itici güç olacağını vurguladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı ve TDP LTB Başkan adayı Mehmet Harmancı, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı ziyaretinde, Lefkoşa’yı sağlam temeller üzerinde yeniden ayağa kaldırdıklarını ve bu sayede 2022-2026 döneminde belediyenin şehrin ekonomik kalkınmasında itici güç olacağını söyledi.

Harmancı, sağlam temeller üzerinde yeniden ayağa kalkmış olan Lefkoşa’da her yıl 300’den fazla iş yeri açıldığına dikkat çekerek, 2022-2026 döneminde yapılacak yatırımlarla belediyenin şehrin ekonomik kalkınmasında itici güç olacağını söyledi.

Surlariçi’nde herkesin takdir ettiği bir gelişim ve devinim yaşandığını, ekonomik krizlere rağmen yeni iş yeri sayılarında önemli bir artış olduğunun altını çizen Harmancı, Surlariçi’nde küçük sanayi icra eden bazı işletmeleri Sanayi Bölgesi’ne taşıyarak Surlariçi’nin turizme yönelik daha çok hizmet vermesinin önünü açmayı birlikte başaracaklarına inandığını söyledi.

Öte yandan okul ziyaretleri çerçevesinde dün sırasıyla Necati Taşkın İlkokulu, Bayraktar Ortaokulu, Şehit Yalçın İlkokulu ve Osman Örek meslek Lisesi’ni ziyaret eden Harmancı, okul ziyaretlerindeki konuşmalarında oldukça ağır geçen son dört yılın etkilerini herkesin hissettiğini kaydederek, buna rağmen bu süre içerisinde önemli hizmetlere imza attıklarının altını çizdi. “Son 20 yılın en büyük parkı olan Kızılbaş Parkı’nı kazandık, sadece çarşı-pazar değil, çok önemli kültür-sanat ve spor merkezi olan Merkez Lefkoşa’yı birlikte yaptık. Bunlarla birlikte çağdaş bir üstyapı için güçlü bir altyapı sahip olunması gerektiği bilinciyle altyapı çalışmalarımızı aralıksız sürdürdük” dedi.

Uzun süreden beridir ekonomik krizin devam ettiğini ve bundan da en çok dar gelirli ailelerin etkilendiğini söyleyen Harmancı, aileler kreş ücretini ödeyemedikleri için kreşe gidemeden ilkokula başlayan çocuklar olduğunu da ifade ederek, “Yerel yönetimler kreşten kaçınırken LTB olarak ‘eğitim ayrımsız tüm çocukların en temel hakkı’ prensibiyle El Ele Kreşi’ni ve ardından da

Lefkoşa Çocuk Merkezi’ni hizmete açtık” dedi.

