LTB, seçim sonuçlarının intikamını alma peşinde

YDP, LTB yetkililerinin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının intikamını alma peşinde olduğunu ve YDÜ’yü cezalandırmak için boğa heykelini alelacele kaldırmayı tercih ettiğini ifade etti



Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Yakın Doğu Üniversitesi’nin Girne Kapısı’nda küçük bir çembere koyduğu heykelin, izin alınmadığı gerekçesi ile Lefkoşa Belediyesi ekipleri tarafından kaldırılmış olmasından derin üzüntü duyduklarını belirtti.

YDP Genel Başkan Yardımcısı Azer Özkan yaptığı yazılı açıklamada, YDP olarak YDÜ’yü acilen gerekli izinleri almaya ve izinler alınır alınmaz o heykeli yerine koymaya davet etti.

“Heykelin konulmasında izinler dahil eksiklikler varsa, heykel oradan apar topar kaldırılmadan gerekli izinler alınır ve prosedürler yerine getirilebilirdi.” ifadelerini kullanan Özkan, Lefkoşa Belediyesi yetkililerinin “Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının intikamını alma peşinde olduğunu ve YDÜ’yü cezalandırmak için heykeli alelacele oradan kaldırmayı tercih ettiğini” iddia etti.

Özkan, “Lefkoşa’nın en büyük eksikliklerinden biri olan Sanat Müzesi için Yakın Doğu Üniversitesine teşekkür etmek yerine, o müzenin önüne konulan heykeli kaldırmanın, Belediyenin sanata verdiği önemi göstermesi olduğu kadar, sanatın ideolojiye kurban edilmesini de göstermesi açısından ilginç olduğunu” savundu.

