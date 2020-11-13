banner480
banner69
YDÜ rahat kazandı: 67-38
YDÜ rahat kazandı: 67-38
12 0
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Kupası için aşıldı
36 0
 
Güzel çevremize yazık ediyoruz
Güzel çevremize yazık ediyoruz
45 0
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
Binicilikte engeller Meclis Başkanlığı için aşıldı
34 0
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
Sevgililerinden dudak uçuklatan hediyeler
104 0
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
Kortlarda şampiyonlar belirlendi
21 0
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
İTÜ-KKTC’DE 2021-2022 AKADEMİK YILINDA 10 YENİ LİSANS PROGRAMI AÇILACAK
26 0
banner529

LTB, seçim sonuçlarının intikamını alma peşinde

banner476

YDP, LTB yetkililerinin Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının intikamını alma peşinde olduğunu ve YDÜ’yü cezalandırmak için boğa heykelini alelacele kaldırmayı tercih ettiğini ifade etti

LTB, seçim sonuçlarının intikamını alma peşinde

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Yakın Doğu Üniversitesi’nin Girne Kapısı’nda küçük bir çembere koyduğu heykelin, izin alınmadığı gerekçesi ile Lefkoşa Belediyesi ekipleri tarafından kaldırılmış olmasından derin üzüntü duyduklarını belirtti. 
YDP Genel Başkan Yardımcısı Azer Özkan yaptığı yazılı açıklamada, YDP olarak YDÜ’yü acilen gerekli izinleri almaya ve izinler alınır alınmaz o heykeli yerine koymaya davet etti.
“Heykelin konulmasında izinler dahil eksiklikler varsa, heykel oradan apar topar kaldırılmadan gerekli izinler alınır ve prosedürler yerine getirilebilirdi.” ifadelerini kullanan Özkan, Lefkoşa Belediyesi yetkililerinin “Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının intikamını alma peşinde olduğunu ve YDÜ’yü cezalandırmak için heykeli alelacele oradan kaldırmayı tercih ettiğini” iddia etti.
Özkan, “Lefkoşa’nın en büyük eksikliklerinden biri olan Sanat Müzesi için Yakın Doğu Üniversitesine teşekkür etmek yerine, o müzenin önüne konulan heykeli kaldırmanın, Belediyenin sanata verdiği önemi göstermesi olduğu kadar, sanatın ideolojiye kurban edilmesini de göstermesi açısından ilginç olduğunu” savundu. 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.