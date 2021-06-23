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LTB personeli aşılandı

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) personeli, koronavirüse karşı aşılandı.

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LTB personeli aşılandı
 
Sağlık Bakanlığı’nın sektörleri aşılama kararı kapsamında ve LTB yönetimi ile Belediye Emekçileri Sendikası’nın (BES) talebi doğrultusunda, Belediye personelinin aşılanması tamamlandı.
Öte yandan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından ilk doz aşısını yaptırdığını duyurdu
Harmancı’nın açıklaması şöyle:
Aşı olmak isteyen tüm LTB takım arkadaşlarımıza aşı olanağının sağlanmasıyla, yaş sıram daha önce gelmesine rağmen ben de ilk doz aşımı gönül rahatlığı ile bugün (dün) yaptırdım.
Aşı temini konusunda her zaman destek olan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve aşı sayısını artırmasını umut ettiğimiz Avrupa Birliği’ne bugüne kadar sağladıkları aşılar için teşekkür ediyorum.
Sağlık çalışanlarımızı bir kez daha saygı ve sevgiyle selamlıyorum.
 
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