LTB'nin işyeri denetimlerinde 1 işyeri mühürlendi

LTB ekiplerininin yaptığı denetimlerde, 2 işyerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 64 birim ürün müsadere edildiği, 1 iş yerinin de sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan ve gayrı sıhhi ortamdan dolayı faaliyetinin durdurulduğu kaydedildi.

Lefkoşa’da bir işyerinin faaliyeti, sağlık karnesiz personel bulundurmak ve gayri sıhhi olması nedeniyle durduruldu.

Lefkoşa Türk Belediyesi’nden (LTB’den) verilen bilgiye göre, 98 iş yeri maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri ile AdaPass uygulamasına uyulup uyulmadığı gibi kriterler üzerinden denetlendi.

Denetimlerde, 2 işyerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 64 birim ürün müsadere edildiği, 1 iş yerinin de sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan ve gayrı sıhhi ortamdan dolayı faaliyetinin durdurulduğu kaydedildi.

LTB’de iş yerleri ile ilgili olumsuzluklar için Alo 185 hattı hizmet veriyor.