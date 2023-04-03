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LTB heyeti, Kıb-Tek yönetim kurulunu ziyaret etti

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LTB heyeti, Kıb-Tek yönetim kurulunu ziyaret etti
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, beraberindeki heyetle birlikte Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti.
 
Harmancı, 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nda yapılan değişikliklerle birlikte aydınlatma konusunda diyalog ve iş birliği içerisinde şehrin eksiklerinin giderilmesi amacıyla kuruma ziyaret düzenlediklerini belirtti.
 
LTB’den verilen bilgiye göre, değişen yasada ana caddelerin sorumluluğunun halen Karayolları Dairesi’nde olduğuna vurgu yapan Harmancı, LTB ekiplerinin şehrin tüm mahalle ve sokaklarını taradığını söyledi.
 
Harmancı, aydınlatma armatürleri kontrol edilerek hazırlanan arızalarla ilgili raporu iletti ve problemin ivedilikle çözülmesi amacıyla iki kurumun ortak kararlılık ve sorumlulukla hareket edeceğine dair inancını belirtti. 
 
İki kurumun yetkisindeki alanlarda ortak çalışmalar başlıyor
 
Toplantıda, aydınlatmaya yönelik problemin başlıca sebebinin oluşan yetki karmaşası kaynaklı olduğu, yetkili kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı ve iki kurum temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak ekiplerle yetki alanı dahilindeki yollarda tespit edilen arızaların ivedilikle giderilmesi için çalışmanın başlatılması kararlaştırıldı.
 
Karayolları Dairesi’nin yetki ve sorumluluk alanında olan kısımlar için de yurttaş sağlığı ve güvenliği için beraber girişimde bulunması kararı alındı.
 
LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB’nin sorunun çözümünde yasal koşullara uygun olarak ve yurttaş güvenliğini birincil öncelik yaparak sorumluluk almaya, tüm çalışmalarda bilgi, deneyim ve insan kaynağını sorunun çözümü için değerlendirmeye hazır olduğunu belirtti.
 
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