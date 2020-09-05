LTB el ele kreşi'nde tören düzenlendi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) El Ele Kreşi’nde, bakım ve eğitim hizmeti alan ve bu yıl anaokula başlayacak 10 çocuğa düzenlenen tören ile belgeleri verildi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı etkinlikte yaptığı konuşmada, LTB El Ele Kreşi’nin, 5 kişilik kadrosuyla hafta içi hergün 2 ile 4 yaş arası ortalama 30 çocuğa eğitim ve bakım hizmeti verdiğini söyledi.

Harmancı, LTB El Ele Kreşi’nin kısa süre içerisinde hem bina hem de açık alan aktivite merkezi olarak geniş alana sahip yeni binasına geçmesi için başlattıkları çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanacağını söyledi.

Harmancı, bu sayede daha fazla çocuğa daha etkin ve yüksek standartlarda hizmet verecek olan bir çocuk merkezini oluşturulacağını kaydetti.