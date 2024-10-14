LTB ekiplerinin denetimleri... 10 iş yerine ceza yazıldı, 424 gıda ürünü müsadere edildi

Denetimler kapsamında ayrıca 16 iş yerine de izin ve sağlık karnesi yenilemesi için ihbar yazıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ekiplerinin ekim ayının ilk sekiz gününde yaptığı denetimlerde 10 iş yerine 483 bin 744 TL ceza kesildi, 424 gıda ürünü de müsadere edildi. Ayrıca 16 iş yerine ihbar verildi.LTB'nin halk sağlığı ve güvenliği için denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.Belediyeden verilen bilgiye göre LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri, gıda ile ilişkili yerlerini kapsayan 1-8 Ekim tarihleri arasındaki denetimlerinde 10 iş yerine izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan dolayı Belediyeler Yasası gereği 483 bin 744 TL para cezası kesildi, üç işyerinden 424 adet (10 birim) gıda ürünü müsadere edildi.Denetimler kapsamında ayrıca Vergi Dairesi ile iş birliği içinde üç gıda deposu nitelikli iş yerinin imha işlemleri gerçekleştirildi. 16 iş yerine ise izin ve sağlık karnesi yenilemesi için ihbar yazıldı.LTB Halk Sağlığı ekiplerinin rutin ve gece yaptığı denetimlerinde ise toplam 98 işyeri denetlendi. Denetlenen iş yerleri niteliklerine göre; market, off licence, spor salonu, şarküteri, bet ofis, kuru temizleme, berber-kuaför-güzellik salonu, restoran, kafeterya, park büfesi, eğitim merkezi, bar, ekmek fabrikası ve büfe olduğu belirtildi.