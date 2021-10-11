banner583
22 0
“Her taraf maske dolu”
“Her taraf maske dolu”
22 0
 
Berkant, Esentepe’nin gardını düşürdü
Berkant, Esentepe’nin gardını düşürdü
81 0
Ödüller verildi: Gönyeli’de Hayat Var
Ödüller verildi: Gönyeli’de Hayat Var
32 0
Türkiye kritik virajda
Türkiye kritik virajda
37 0
Bu bir dünya markası bankaya yakışmıyor
Bu bir dünya markası bankaya yakışmıyor
467 0
Baflılar kenetlendi
Baflılar kenetlendi
107 0
banner661
banner726

LTB ekipleri 124 işyerini denetledi

banner476

banner714
LTB ekipleri 124 işyerini denetledi
banner721

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin iş yerlerine yönelik yoğun denetimleri kapsamında Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri ile Zabıta Şubesi ekipleri 124 iş yerini denetledi.

Haftalık denetimlerde, Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri ile AdaPass uygulamasına uyulup uyulmadığı gibi kriterler kontrol ediliyor.

Denetimlerde 4 iş yerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 85 birim ürün müsadere edildi, 2 iş yerine sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan ve tarihi geçmiş ürün muhafaza etmekten dolayı Belediyeler Yasası kapsamında 88 TL para cezası kesildi.

Yurttaşlar, Alo 185 çözüm hattını arayarak iş yerleri ile ilgili karşılaştıkları olumsuzlukları ve şikayetlerini iletebilecek.

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.