LTB'den kanalizasyona 160 milyon TL yatırım

LTB, Hamitköy-Dumlupınar Kanalizasyon Projesi çalışmalarına başlıyor; 160 milyon TL yatırım ile 1126 hane kanalizasyona bağlanıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Hamitköy-Dumlupınar Kanalizasyon Projesi çalışmalarına başlıyor.

LTB, nitelikli kentsel gelişim vizyonu çerçevesinde şehir altyapısına yönelik projelerini hayata geçirmeye devam ediyor.

Ortaköy Altyapı Geliştirme ve İyileştirme Projesi ile Mehmet Akif Caddesi ve Bedrettin Demirel Caddesi kanalizasyon ana taşıyıcı hattı ilk etap yenileme projesinde çalışmalarını sürdüren LTB, Dumlupınar-Hamitköy 1. Etap kanalizasyon çalışmalarına bugün başlıyor.

Avrupa Birliği (AB) mali desteğiyle Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Yerel Altyapı Hizmetleri Birimi (UNDP-LIF) koordinasyonunda uygulanacak proje, şehrin doğu kısmının en büyük altyapı yatırımı olma özelliğini taşıyor.

18 kilometre uzunluğunda kanalizasyon sisteminin yapımını kapsayan ve 1126 haneyi kanalizasyona bağlayacak çalışmalar için 160 milyon TL (4.5 milyon Euro) yatırım yapılacak.

Konuyla ilgili olarak çalışmaların ilk başlayacağı bölge olan Dumlupınar’daki 3 sokakta ikamet eden yurttaşların ve bölge muhtarının katılımı ile bir bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konuşmasında, 2017 yılında hazırlanan, 2018 yılında kaynağı ayrılan ve 2019 yılında vizelenen projenin gecikmesi konusunda yaşanan süreci ve LTB’nin bu alanda gösterdiği kararlı duruşu detayları ile paylaştı.

Tüm projenin tamamlanmasının yaklaşık 1.5 yıl süreceğini, hedefin etap etap ilerleyerek bitirilen çalışmaların ardından ilgili bölgeleri kanalizasyon sistemine dahil etmek olduğunu belirten Harmancı, projenin tamamlanmasıyla bölgedeki üst yapı çalışmalarına geçebileceklerini belirtti.

