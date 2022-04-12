LTB'de bütçenin yüzde 80'i çalışana gidiyor

741 kişinin çalıştığı Lefkoşa Türk Belediyesi’nde bütçenin yüzde 80’i personel maaşlarına gidiyor. Belediyenin piyasaya yaklaşık 8 milyon civarında borcu bulunuyor







LTB Asbaşkanı Akın Aktunç, LTB'de 741 kişi çalıştığını, bütçenin yüzde 80'inin çalışana gittiğini söyledi.

Aktunç şöyle dedi:

“Lefkoşa Türk Belediyesinde 741 kişi çalışıyor. Bütçenin yüzde 80’i çalışana gittiğinde bizim yeni yatırım yapma şansımız yok. LTB’nin bu yıl 424 milyonluk bütçe istediğimiz şekilde olacağına inanmıyorum. Özellikle dövizin yükselmesinden sonra bütçeyi 3-4 kez yeniledik. Devletin bütçesi de sıkıntılı. 8.6 milyon devlet katkısı veriliyordu 12 milyon çalışana ödüyorduk. Ancak hayat pahalılığının artırılmasının ve belediyelere bu rakamın altında hayat pahalılığı ödenmesi nedeniyle hayat pahalılığından 10,7 milyon TL katkı alıyoruz ve 17,5 milyon TL çalışanımızı ödüyoruz. Ondan dolayı da zorlanmamız var. Temennim eskisi gibi en azından bütçeyi yüzde 80-85’lerde sonuçlandırmamız var ama o konuda endişem var” dedi.

LTB'NİN 8 MİLYON BORCU VAR

LTB Asbaşkanı Akın Aktunç, LTB'nin piyasaya yaklaşık 8 milyon civarında borcu olduğunu söyledi.

LTB’nin aldığını 30 Milyon TL’lik borç hakkında açıklama yapan Aktunç, “30 milyon borç aldık. Pandemi döneminden sonra bütün belediyeler zor günler geçiriyor. Son hayat pahalılığı açıklandıktan sonra belediyelere hayat pahalılığında yüzde 11 kısıldı. LTB’nin yaklaşık 8 milyon civarında piyasa borcu var. Emekli olacak personel var ve yaklaşık 10 milyon TL ödenecek. Bu nedenle borçlanmaya gittik. Zaman içeresinde çalışmalarımız da olumlu seyrederse daha da rahatlayacağız. 30 milyonun bir kısmı çalışanlara ve esnafa ödenecek” dedi.



