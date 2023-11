LTB, Beslenme Desteği Projesi ile çocukların yanında

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) sosyal belediyecilik ilkeleri doğrultusunda ve sosyal destek politikaları çerçevesinde yürüttüğü çalışmalarına Beslenme Desteği Projesi’ni ekledi. Proje kapsamında LTB, devlete ait ilkokullardaki öğrencilere beslenme desteğinde bulunuyor. LTB Toplum Çalışmaları Şubesi tarafından oluşturulan proje,BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 24. Maddesi çerçevesinde devletlerin garanti altına alması gereken her çocuğun yeterli ve sağlıklı beslenme hakkına dikkat çekiyor.LTB kaynakları yanında, kurum, kuruluş ve bireylerin katkısı ve dayanışması ile sürdürülen projede bugüne kadar Arabahmet İlkokulu, Çağlayan İlkokulu, Atatürk ilkokulu, Haspolat İlkokulu, Yenicami Okul Öncesi, Gelibolu İlkokulu, Hamitköy İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu ve Şht. Yalçın İlkokulu’nda 2130 öğrenciye beslenme desteği sağlandı. Projeye bugüne kadar Arun gönüllüleri ile Vakıflar Bankası Lefkoşa Merkez Şube ve Krediler Müdürlüğü, Albank, Şah Fırın ve Meriç Hellimleri, Sefa Karahasan ve Sevgün Yorgancı, Luxuryeva investment Ltd, Barış Yuca Motors Ltd. ve Pembe Büke Nuralış (vefat eden annesi Gökçen Hanım anısına) katkıda bulundular.LTB Başkanı Mehmet Harmancı bu projenin Paylaşım Mutfağı, Paylaşım Bakkalı ve sonrasında Paylaşım Dükkanı gibi çok önemli ve değerli bir proje olduğunu ve belediyenin sosyal adalet mücadelesi ile sosyal destek politikalarının bir devamı olarak okullarda da öğrencilere ulaştığını kaydetti. “Birimiz tok birimiz aç olmaz” diyerek bir yola çıktıklarını belirten Harmancı: “Bu şehir paylaşmayı da dayanışmayı da iyi bilir. Paylaşım Mutfağı ve Paylaşım Dükkanı bunun en güzel iki örneğidir. Beslenme Desteği Projesi ile de mümkün olan en fazla öğrenciye ulaşmayı ve bu konuda toplum genelinde farkındalığı artırmayı hedefliyoruz. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da sizlerin destekleriyle daha fazla çocuğa destek vereceğiz” dedi.