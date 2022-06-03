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LTB Başkanı Harmancı, Türkiye’de düzenlenecek Forum’a katılıyor

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LTB Başkanı Harmancı, Türkiye’de düzenlenecek Forum’a katılıyor
 
  

Lefkoşa, 3 Haziran 22 (TAK): Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı,  3-5 Haziran tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek foruma katılıyor.

LTB’den verilen bilgiye göre, ülkeden tek davetli belediye başkanı olarak foruma katılacak olan Harmancı, Göç Politikaları ve Güvenlik oturumunda katılımcılara hitap edecek.

Maltepe Belediyesi tarafından organize edilen ‘Maltepe Forum: Yeni Dönemde AB ve Türkiye’ formuna Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden siyasiler, düşünce kuruluşu temsilcileri ve akademisyenler konuşmacı olarak katılacak.

“AB-Türkiye İlişkilerinde Bölünmüş Kıbrıs’ta Kapana Sıkışmış Göçmenlerin Rolü” konulu bir konuşma gerçekleştirecek olan Harmancı, Avrupa Birliği genelinde göçün insani bir mesele değil, her geçen gün daha çok sınır güvenliği ve milliyetçi, hatta ırkçı, argümanlar ışığında değerlendirildiği bir ortamda, devam eden Kıbrıs sorunu ve de-fakto bölünmüşlüğün bir yandan hem düzenli, hem düzensiz göçmenler üzerinde yarattığı insan hakkı ihlalleri hem de Kıbrıs'a yaşanan göçün AB-Türkiye ilişkileri üzerindeki etkisini irdeleyecek.

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