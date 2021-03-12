LTB 6 günde 61 iş yerine kapatma, 42 işyerine para cezası kesti

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre Bakanlar Kurulu kararları gereği iş yerlerini denetleyen halk sağlığı ve zabıta şubeleri iş yerlerinde gereken tedbirlerle ilgili uyarılarda bulunuyor, uymayan iş yerlerinin kapatılması, idari para cezası kesilmesi, faaliyetlerinin durdurulması dâhil olmak üzere yasal yaptırımlar uyguluyor. Denetimler esnasında maske ve mesafe kurallarına uymayan kişilere de para cezası kesiliyor.

EKİPLER 10 AYRI BÖLGEDE YOĞUN DENETİMDE

Bakanlar Kurulu kararları uyarınca açılma kararı verilen iş yerlerinin denetimleri 10 farklı ekiple 10 bölgede yapılıyor.

Buna göre 8-11 Mart arasında 3 bin 406 iş yeri denetlenirken, 61 iş yeri kapatıldı, 42 iş yerine kurallara uymadığı nedeni ile 4 bin 400’er TL para cezası kesildi, 37 kişiye ise dışarıda maske takma kuralına uymadıkları için 440’ar TL ceza yazıldı.



KURALLARA UYMAYAN İŞLETMELER ALO 185 ÇÖZÜM HATTI’NA BİLDİRİLEBİLİYOR

LTB ekipleri tarafından iş yerlerine metrekare olarak kapalı alanı ve işletme içerisindeki en çok kişi sayısını gösteren bilgilendirici afişler asılırken, metrekare-kişi oranına uyulup uyulmadığı da sıkı şekilde kontrol ediliyor. İş yerlerinde kurallara uyulmaması halinde yurttaşlar Alo 185 çözüm hattına şikayette bulunabiliyorlar.



HARMANCI: “HEM SAĞLIK HEM DE EKONOMİ İÇİN KURALLARA UYUMLU VE DİSİPLİNLİ HAREKET ETMEK GEREKİYOR”

Denetimlerin aynı sorumluluk ve ciddiyet içerisinde devam edeceğini, toplum sağlığı için hareket ettiklerini dile getiren LTB Başkanı Mehmet Harmancı, her işletmenin toplumsal ve kurumsal sorumluluk çerçevesinde, pandemi kurallarına uygun hareket etmesini beklediklerinin altını çizdi.

İşletmelerin zor dönemler geçirdiğinin farkında olduklarını, kurallara uyularak hareket etmenin ekonomik çarkların dönmesine olumlu yansıyacağını belirten Başkan Harmancı, aksi durumun hali hazırda zorda olan ekonomik yaşamın daha da daralma yaşayacağı uyarısını yineledi.

Harmancı, “Tüm iş dünyası için bol kazanç, kurallara uyumlu, disiplinli bir dönem ve bir daha kapanmama diliyorum” dedi.