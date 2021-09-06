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LTB 6 günde 287 iş yerini denetledi

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LTB Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri 30 Ağustos ile 3 Eylül tarihleri arasında 173 iş yerini denetlerken, Zabıta Şubesi ekipleri ise 30 Ağustos ile 4 Eylül tarihleri arasında 114 iş yerini denetlerken, 1 iş yerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 3 birim ürün müsadere edildi

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LTB 6 günde 287 iş yerini denetledi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) iş yerlerine yönelik denetimleri kapsamında Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ile Zabıta Şubesi ekipleri 287 iş yerini denetledi.

Belediye’den verilen bilgiye göre, Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi ekipleri 30 Ağustos ile 3 Eylül tarihleri arasında 173 iş yerini denetlerken, Zabıta Şubesi ekipleri ise 30 Ağustos ile 4 Eylül tarihleri arasında 114 iş yerini denetledi.

Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara uygun olarak maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri kuralların kontrol edildiği denetimler sırasında, 1 iş yerinden uygun koşullarda muhafaza edilmeyen 3 birim ürün müsadere edildi.

Denetlenen İşyerleri niteliklerine göre şu şekilde:

“10 bar, 41 restoran, 1 kahve imalatı,  11 kuaför/güzellik /berber salonu, 2 bet ofis, 55 market, 1 eğitim merkezi, 9 benzin istasyonu,  1 yaşlı bakım evi, 7 off licence, 2 şarküteri, 1 baklava salonu, 4 unlu mamul imalatı, 1 baklava salonu, 6 meyhane, 3 gıda deposu, 1 su otomatı, 1 fırın, 16 kafe.”

Yurttaşların,  Alo 185 çözüm hattını arayarak, kurallara uymayan işletmeleri, karşılaştıkları olumsuzlukları ve şikâyetlerini iletebileceği bildirildi.

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