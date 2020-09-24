LTB, 28 bin maske dağıtıyor

LTB, Yaşlılara Hizmet Birimi’ne üye 65 yaş ve üzeri yurttaşlarına 28 bin maske dağıtıyor



Lefkoşa Türk Belediyesi’nin kardeş belediyesi olan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Covid-19’la mücadele amaçlı Lefkoşa’ya gönderilen maskeler ilk olarak belediyenin Halk Sağlığı Şubesi’ne bağlı Yaşlılara Hizmet Birimi’ne üye 65 yaş ve üzerindeki yurttaşlarına dağıtılıyor.

Yaşlılara Hizmet Birimi’ne üye 2 bin 800 üyeye dağıtılmak üzere hazırlanan 10 maskeden oluşan paketler LTB Halk Sağlığı Şubesi tarafından dağıtılmaya başlandı.

Açıklamada, Ankara’dan Lefkoşa’ya 250 bin maske ve 5 bin adet 1 lt.’lik el dezenfektanı gönderildiği ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kardeş belediye LTB’ne Covid-19’la mücadele amaçlı gönderildiği, dezenfekte malzemesi ve maskelerin de 3 Eylül tarihinde teslim alındığı anımsatıldı.

