LTB 108 işyerini dentledi

Lefkoşa Türk Belediyesi halk sağlığı ekipleri tarafından son bir haftada 108 iş yeri denetilendi.

LTB’ye göre denetlemelerde, bir iş yerine eksiklerden dolayı uyarı verildi, iki iş yerinden 81 birim ürün müsadere edildi.

LTB ekipleri 4 yurt, 34 kuaför/berber/ güzellik salonu, 14 market, 2 off licence, 19 restoran, 3 unlu mamül, 1 baklava salonu, 2 eğitim merkezi, 13 oto galeri, 1 pansiyon, 3 hotel, 3 cafe ve 9 okul kantini denetledi.

Denetimlerde maske, mesafe, hijyen uygulamaları, çalışan ve müşterilerin PCR testleri, sağlık karneleri, iş yeri izinleri ile AdaPass uygulamasına uyulup uyulmadığı gibi kriterler kontrol ediliyor.