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Long Beach Projesi'nin ilk etap çalışmaları başladı

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İskele Belediyesi, Long Beach Projesi’nin ilk etap çalışmalarına başlandığını açıkladı.

Long Beach Projesi'nin ilk etap çalışmaları başladı
 

Belediyeden yapılan açıklamada, proje ile birlikte kış mevsiminde aşırı yağışlar sebebiyle insanların hayat kalitesinin düşmesine neden olan su birikintilerinin “tarihe karışacağı” belirtildi.

Projenin ilk etap çalışmalarında  60 cm’lik büz beton borular ile 730 metre uzunluğunda yağmur suyu drenaj hattı döşenecek. 

Yağmur suyu drenaj hattı çalışmasının tamamlanmasının ardından asfalt dökümünün yapılacağı bölgede, ikinci etap çalışmalarında kaldırım, parkeleme, bisiklet ve yürüyüş yolu yer alacak. 

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu  konuyla ilgili açıklamasında, en büyük sorunlar arasında yer alan yağmur suyu drenajı konusunda, göreve geldiği günden itibaren büyük bir titizlikle çalıştıklarını ifade etti.

Sadıkoğlu,  projenin birinci etabının tamamlanması ile birlikte bölgedeki yağmur suyunun düzenli bir şekilde toplanarak tahliye edilmesinin sağlanacağını söyledi.

Söz konusu çalışmalar için İskele Belediyesi ile iş birliği yapan bölge yatırımcılarına  teşekkür eden Sadıkoğlu, proje tamamlandığında bölge insanının yalnızca yağmur suyu drenaj hattına değil yürüyüş ve bisiklet yolu ile kaldırıma da kavuşacağının altını çizdi. 

Sadıkoğlu, İskele ve köylerinde yapılan yağmur suyu drenaj projeleri ile sel ve su baskını riskini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini kaydetti.

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