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Long Beach bölgesinde yarın 3 saatlik elektrik kesintisi...

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Long Beach bölgesinde yarın 3 saatlik elektrik kesintisi...
İskele'de Long Beach bölgesinde yarın 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Long Beach bölgesine elektrik verilemeyecek.
 
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