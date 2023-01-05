İskele'de Long Beach bölgesinde yarın 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00-12.00 saatleri arasında Long Beach bölgesine elektrik verilemeyecek.
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