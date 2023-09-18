Londra Bexley Belediye Başkanı Durmuş, Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay’ı ziyaret etti

Londra Bexley Belediye Başkanı Ahmet Durmuş, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay’ı ziyaret etti.

Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Uluçay’ın makamında yapılan görüşmede, iki belediye arasında yapılacak iş birliği çalışmaları, Londra’da yapılan bazı uygulamalarla ilgili sistemsel bilgilerin paylaşılması ele alındı.

Gazimağusa Belediye Başkanı Uluçay konuşmasında, Londra Bexley Belediye Başkanı Durmuş’un ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, Birleşik Krallık’ta yerel yönetimler konusunda yapılan pek çok uygulamanın KKTC’deki belediyelerin halkla hizmet sunmasında örnek olacağına inandığını söyledi.

Uluçay, Bexley Belediyesi ile Gazimağusa Belediyesi arasında daha geniş iş birlikleri yapılmasını temenni ettiğini de sözlerine ekledi.



Durmuş



Londra Bexley Belediye Başkanı Ahmet Durmuş da Gazimağusa Belediyesi ile iş birliği yapacak olmaktan dolayı memnuniyetini dile getirerek, iki belediye arasında sistemsel çalışmaların yapılacağını söyledi.

Aynı zamanda Londra’daki uygulamalar konusunda diğer belediyelere de yardıma hazır olduğunu ifade eden Durmuş, en önemli şeyin halka hizmet olduğunu, belediyelere yenilikler getirecek iş birliklerin sürmesi gerektiğini ifade etti.





