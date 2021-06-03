Lokmacı Kapısı'nda hummalı hazırlık

Kıbrıslı Türk ve Rum İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi ile liderlerin temsilcilerinin görüşmelerinde prensipte anlaşmaya varılmasının ardından kapılar açılış için hazırlanıyor.



Lefkoşa’da sınırlı geçişler yapılan Metehan ve Ledra Palace’da trafik artarken, pandemide ilk kapatılan barikat olma özelliğini taşıyan Lokmacı kapısında da açılış hazırlıkları başladı. Lokmacı kapısının güneyindeki demir bariyerlerin kaldırıldığı Rum basınına yansıdı.

Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki kapılar koronavirüs pandemisi nedeniyle 461 gündür genel geçişlere kapalı.



Lefkoşa’da sınırlı geçişler yapılan Metehan ve Ledra Palace’da trafik artarken, pandemide ilk kapatılan barikat olma özelliğini taşıyan Lokmacı kapısında da açılış hazırlıkları başladı. Lokmacı kapısının güneyindeki demir bariyerlerin kaldırıldığı Rum basınına yansıdı.Kuzey ve Güney Kıbrıs arasındaki kapılar koronavirüs pandemisi nedeniyle 461 gündür genel geçişlere kapalı.