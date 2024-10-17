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"Liyakat hiçe sayılıyor"

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Eski Başbakan ve eski Meclis Başkanı Siber Siber, toplumun ‘Liderlik’ sorunu yaşadığına ve devletin üst kademelerine bakıldığı zaman liyakatin hiçe sayıldığına dikkat çekti

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"Liyakat hiçe sayılıyor"
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New York’ta gerçekleştirilen gayri resmi yemeğe ilişkin değerlendirmelerde bulunan eski Başbakan ve eski Meclis Başkanı Siber Siber, bir diyalog başladığını, iletişim kurulduğunu işaret etti.
Uzlaşmazlığın çözümünde diyaloğun şart olduğunu belirten Sibel Siber, “Henüz olumlu bir hava yok” vurgusu yaptı.
Küçük adımların bile pozitif yansıyabileceğini, ortak zemin bulunabileceğini söyleyen Siber, “Yeter ki gerçekten çözüme kavuşmak istensin” ifadelerini kullandı.
Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan, Gökhan Altıner’in sunduğu ‘Sabah Postası’ programına konuk olan Sibel Siber, mülkiyet konusunun Kıbrıs sorunun temeli olduğunu, mülkiyet konusunda yapılabilecek bir ilerlemenin Kıbrıs sorununun çözümüne büyük katkı sağlayabileceğinden bahsetti.
Güney Kıbrıs’ta yabancı yatırımcıların tutuklamaların siyasi olduğunun altını çizen Siber, “Siyasi kararlar Rum tarafında da etkili” dedi.
Toplumun ‘Liderlik’ sorunu yaşadığını vurgulayan Sibel Siber, devletin üst kademelerine bakıldığı zaman liyakatin hiçe sayıldığına dikkat çekti.
Erken genel seçim olacaksa, değişimi arzu edenlerin, “Bizim erken genel seçimden sonra teknokrat bir hükümet kuracağız” demesi gerektiğini söyleyen Siber, git gide siyasete güvensizliğin arttığını, her seçimde sandığa gidenlerin azaldığını hatırlattı.
Ülkede alım gücünün düştüğüne işaret eden Sibel Siber, hayatı ucuzlatmanın asgari ücreti yükseltmek olmadığının altını çizdi.
 
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