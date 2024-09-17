“Liyakat esaslı yönetimle, kamuda reform kaçınılmaz”

UBP Genel Başkan Adayı Dr. Ahmet M. Karavelioğlu devletin vatandaşlarına verdiği hizmetlerde ciddi bir memnuniyet eksikliği olduğunu vurgulayarak, ‘tek adam’ modeline doğru bir gidişat olduğunu vurguladı.

Ahmet M. Karavelioğlu, UBP’nin iyi yönetilmediğini ve ülkenin ekonomi politikalarının belirsiz olduğunu belirtti. Türkiye’nin ekonomi politikalarından örnek alarak, ülkenin dinamiklerine uygun bir ekonomi politikası oluşturulması gerektiğini söyledi. Devletin vatandaşlara verdiği hizmetlerde memnuniyet düzeyinin düşük olduğunu, bu durumun devlet memurlarının vatandaşları müşteri gibi görmesiyle aşılabileceğini vurguladı.

Devletin hizmet kalitesinin artırılması gerektiğini savunan Karavelioğlu, bunun için meslek memurluğu sınavı açılmasını ve memurların özel eğitimden geçirilmesini önerdi.

TEKNOKRATLAR VE EHİL KİŞİLERİN SORUMLULUĞUNDA

Karavelioğlu, mevcut yönetim anlayışının tek adam yönetimine doğru gittiğini belirterek, yetkilerin tabana yayılması gerektiğini ifade etti. Yönetimde sorumlulukların doğru kişilere devredilmesinin önemine vurgu yaptı. Siyasette teknokratlardan ve ehil kişilerden oluşan bir yönetim modeline geçilmesi gerektiğini savundu.

LİYAKAT SAHİBİ BİR YÖNETİMLE REFORM

Karavelioğlu, Kıbrıs’ta mevcut bürokrasi ve siyasetin verimsiz olduğuna dikkat çekerek, yerel ve ulusal düzeyde daha etkili ve liyakat esaslı bir yönetim modeli gerektiğini belirtti. Kendi ekonomi politikalarını oluşturarak, Türkiye ile entegre çalışmanın önemini vurguladı. Devlet memurlarının vatandaşa hizmet etmek için var olduğunu hatırlatıp, mevcut yönetimin performansını iyileştirmek için liyakat ve eğitim odaklı reformlar yapılmasını önerdi.

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BÜROKRASİ VE KAMU YÖNETİMİ

Karavelioğlu, uzun vadeli kurum yönetimi tecrübesiyle, e-devlet uygulamaları ve kamu yönetimindeki sorunlara da değindi. Kamu hizmetlerinin hızlandırılması ve sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı. Bürokratik engellerin ve yavaş iş akışlarının, vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini etkilediğini belirtti. İç bürokrasideki verimsizliklerin ve gereksiz bürokratik adımların hizmetleri geciktirdiğini ifade etti.