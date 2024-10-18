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Lions kulüpleri özel eğitim okullarında göz taraması düzenledi

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Lions kulüpleri özel eğitim okullarında göz taraması düzenledi
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Kuzey Kıbrıs’taki Lions kulüpleri, Yeşilyurt Özel Eğitim Okulu, Lefkoşa Özel Eğitim Okulu ve Gazmağusa Özel Eğitim Okulu'nda göz taraması düzenledi.
Göz taramaları, Kuzey Kıbrıs District 135 Lions Yönetim Çevresi tarafından Dünya Göz Sağlığı Günü dolayısıyla, göz sağlığına dikkat çekmek amacıyla düzenlendi.
Genel Yönetmen Fikret Şendil’in önderliğinde düzenlenen etkinliklere, Güzelyurt Yeşilada, Girne Özgürada, Girne Beşparmak, Girne Ada, Lefkoşa New Generation, Lefkoşa Başkent, Lefkoşa Arasta, Mağusa Desdemona, Mağusa Kale, Mağusa Otello, Mağusa Ravelin ve Young Professionals kulüpleri ile  Yönetim Çevresi GST Koordinatörü Servet Akacan destek verdi.
Taramaların ilki Yeşilyurt Özel Eğitim Okulu’nda 10 Ekim’de yapıldı. Özel eğitim gören öğrencilerin göz taramalarını Op. Dr. Hüseyin Enginsoy yaptı, okulun eğitimcilerine göz sağlığı konusunda bilgi verdi.
Göz taraması, Lefkoşa Özel Eğitim Okulu’nda, 11 Ekim’de Op. Dr. Cahit Burke, Gazimağusa Özel Eğitim Okulu’nda ise, 17 Ekim’de  Op. Dr. Pembe Debeş tarafından yapıldı.
 
 
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