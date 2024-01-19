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Limitin 9 katı alkollü çıktı!

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Aşırı alkollü üç sürücü kaza yaptı, kazalar şans eseri yaralarla atlatıldı. Sürücülerin biri 466 promil, yani limitin 9 katı alkollü çıktı

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Limitin 9 katı alkollü çıktı!
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Girne'de dün, saat 06:30  sıralarında meydana gelen trafik kazasında, İskenderun Caddesi üzerinde seyir halinde olan 43 yaşındaki Irena Brannıgan, 466 miligram alkollü içki etkisi altında yönetimindeki ZRA 160 plakalı kiralık aracıyla seyir halindeyken dikkatsizliği sonucu direksiyon kontrolünü kaybetti. Araç, orta refüjün bordür taşlarına çarptıktan sonra karşı şeride geçip savruldu ve tekrar orta refüje çarparak durdu. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yapılan kontrolde Irena Brannıgan'ın alkollü olduğu tespit edildi. Araç sürücüsü Irena Brannıgan tutuklandı.
Yine sabahın ilk saatlerinde meydana gelen iki farklı trafik kazasında, alkollü içki tesiri altında olan iki sürücü yaralandı.
Kazalardan biri dün saat 02.30 sıralarında Bademliköy’de Ecevit Caddesi'nde meydana geldi.
56 yaşındaki Musa Sertkaya, 213 miligram alkollü içki tesiri altındayken, yönetimindeki araçla seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Sertkaya'nıın aracı, yol kenarındaki akasya ağacına çarptıktan sonra, 4 metre derinliğindeki yamaçtan aşağıya düşüp yine akasya ağacına çarparak takla attı. Kazada yaralanan Sertkaya, hastaneye kaldırıldı.
Alkollü sürücünün karıştığı ikinci kaza ise saat 02.15'te Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunun Haspolat civarında meydana geldi.
33 yaşındaki Nida İba, 159 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki araçla Gazimağusa’ya doğru seyrettiği sırada Halkbank çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıktı ve orta refüjün bordür taşlarına çarptıktan sonra tarla içerisinde durdu. Kaza sonucu yaralanan Niba İba hastaneye kaldırıldı.
 
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