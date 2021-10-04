banner583
39 0
Doğan son anda güldü
Doğan son anda güldü
25 0
 
Tünel rekorla kapandı
Tünel rekorla kapandı
19 0
İskele Cenker’le lider
İskele Cenker’le lider
83 0
Mercedes’in coupe formlu elektriklisi: EQE
Mercedes’in coupe formlu elektriklisi: EQE
44 0
Yeşilova, Girne'de kazandı
Yeşilova, Girne'de kazandı
28 0
Covid-19 ilacında umut vadeden sonuç
Covid-19 ilacında umut vadeden sonuç
62 0
banner661

Limasol Sigorta’ya teşekkür

banner476

banner714
Limasol Sigorta’ya teşekkür
2018 KKTC Güzelimiz  Elif Sude Züğürt geçtiğimiz günlerde trafikte aracı ile seyir halinde iken “Sevimli Dostlarımız” diye tanımladığımız  küçük bir sokak köpeğinin hızlıca aracının altına doğru koşması neticesinde yaşanan talihsiz kaza sonrasında yaralan küçük köpeğe Limasol Sigorta aracılığıyla gerekli tedaviyi yaptırarak takdir topladı.
2018 KKTC Güzelimiz Elif Sude Züğürt duyarlı bir davranış sergileyerek hemen yaralı köpeği veterinere götürmüş, gerekli tedavileri yaptırmış ve bakımını üstlenirken, tedavi masraflarını karşılayan Limasol Sigorta’ya teşekkür etti.
Züğürt, herkesin bu gibi elde olmayan sebeplerden dolayı meydana gelen kazalarda “Sevimli Dostlarımıza” karşı duyarlı davranıp, gereğini yapmasını temenni etti.

 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.