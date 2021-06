Limasol Sigorta'dan çevreye büyük katkı

Ülkemizin köklü kuruluşlarından Limasol Sigorta Ltd. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Taşkent Doğa Parkı’nın yürüttüğü yaban hayatı ve ülke doğasının koruma altına alınmasına yönelik çalışmalarına katkı sağladı.

Sigortacılık sektöründe ‘Siz Hayatın Tadına Varın, Gerisini Bize Bırakın’ sloganı ile sigortalılarına hizmet veren Limasol Sigorta birçok yeniliğe öncülük etmeyi sürdürmenin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri ve katkıları ile de ülkemizde sürdürülebilir hayatı desteklemek için çalışmalarına devam ediyor. Destek çalışmalarına bir yenisini ekleyen Limasol Sigorta, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında Taşkent Doğa Parkı’na katkıda bulundu.

Limasol Sigorta Genel Müdürü Birtan Asker yaptığı açıklamada, Taşkent Doğa Parkı yetkililerinin çalışmalarını büyük bir takdirle izlediğini belirterek, Doğa Parkı Direktörü Kemal Basat ve eşi Yasemin Basat ve park görevlileri ile gönüllülerine yaban hayat için göstermiş oldukları çalışmalar için teşekkürlerini sundu. Taşkent Doğa Parkı çalışmalarından çok etkilendiğini ifade eden Asker, Yaban hayvan rehabilitasyonunun büyük emek isteyen bir iş olduğunu ve bu kapsamda göstermiş oldukları üstün başarı için yetkilileri emekleri için kutladı. Limasol Sigorta olarak her zaman doğaya ve doğadaki canlılara göstermiş oldukları önemi özellikle konut paket sigortası yaptıran müşterilere sağladıkları ücretsiz evcil hayvan bakım hizmeti sunarak yurt içi veya yurt dışı seyahatlerde bu ayrıcalıktan sene içerisinde maksimum 7 gün hizmet sunarak can dostları koruma altına aldıklarını belirtti.. Birtan Asker sözlerinin sonunda doğa geliştirme ve ekosistem geliştirme projelerinin çok önemli olduğunu, bu tarz projelerin artması temennisinde bulunarak, diğer kurumların da Taşkent Doğa Park’a sahip çıkma çağrısında bulundu.

Limasol Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler ise sözlerine şu şekilde başladı; 05 Haziran Dünya Çevre Günü bizlere dünya üzerinde paylaştığımız yaşam biçimlerine olan sorumluluklarımızı hatırlatmak için oluşturulmuş önemli bir farkındalık günüdür. Kemaler: ‘Ülkemizin sahip olduğu hayvan türlerini koruyan Taşkent Doğa Park’a tüm halkımız adına teşekkürlerimi sunarak çabaları hakkında farkındalık yaratmak için oluşturulan bu özel günde ülkemize böylesine kapsamlı bir tesis kazandırdıkları için diğer tüm kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmesini dilerim’ dedi. Dünya çevre gününün bir gün değil, her gün, yaşanabilir çevre ve canlılar ile var olacağının altını önemle çizen Kemaler; doğamızı ve doğada yaşayan tüm canlılar ile çevremizi koruyup, onlara saygı duyarak, refah içinde yaşayacağımız bir dünya bırakalım çağrısında bulunarak sözlerini noktaladı.

Taşkent Doğa Park direktörü Kemal Basat yaptığı açıklamada Limasol Sigorta’ya değerli ve önemli katkılarından dolayı teşekkür ederek, “Sağlıklı bir doğa ve ekosistem yaratmak için habitat içerisindeki canlı/cansız tüm öğelerin bir bütün olarak değerlendirilip geliştirilmesi gerekiyor” diyen Başat, ülkemize doğa geliştirme ve ekosistem geliştirme projelerine önem verilmesi gerektiğinin altını çizerek katkıları için Limasol Sigorta’ya bir kez daha teşekkür etti.